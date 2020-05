RYAN REYNOLDS dit que DEADPOOL dans le MCU est une «victoire pour tout le monde»

Crédit: 20th Century Fox



Bien que ce ne soit pas une garantie, Dead Pool L’acteur / producteur Ryan Reynolds souhaite apporter le Merc With a Mouth à l’univers cinématographique Marvel, le qualifiant de « victoire » pour tous ceux qui ont pris la décision.

« Oh, mec, je ne sais vraiment pas », a déclaré Reynolds Film total magazine (via GamesRadar), indiquant si l’intégration de Deadpool dans le MCU aurait effectivement lieu. « C’est juste tellement nouveau avec le fait que ce soit fini chez Marvel maintenant, et, vous savez, comprendre les tenants et aboutissants autant que je peux, d’où je suis assis. Nous verrons. »

Reynolds a déclaré en décembre que le Deadpool 3 L’équipe créative travaillait maintenant via Marvel, tandis que le président exécutif de Disney, Bob Iger, a déclaré que Marvel ferait des films Deadpool – qu’ils fassent partie du MCU ou non.

« Je ne me sens pas du tout comme un initié. Je pense qu’une fois que je serai plus intime avec lui – si nous arrivons à faire un Deadpool 3 … Si ou quand on arrive à faire un Deadpool 3, J’aurai probablement une meilleure perspective à ce sujet « , a expliqué Reynolds à propos de sa relation actuelle avec Disney / Marvel. » Mais je suis un grand fan de Marvel et de la façon dont ils font des films. Donc, quand Disney a acheté Fox, je ne voyais cela que comme une bonne chose. On espère que Deadpool sera autorisé à jouer dans ce bac à sable, je pense que c’est juste une victoire pour toutes les personnes impliquées. Mais nous verrons certainement. «