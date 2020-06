Denis Brogniart : il ne quittera pas Koh-Lanta !

Le samedi 20 juin 2020, les fans du présentateur de Koh-Lanta étaient en panique suite à une vidéo qu’il a publiée sur les réseaux sociaux. Denis Brogniart annonce renoncer à la présentation d’une émission phare de TF1.

Près d’une semaine après son anniversaire, le célèbre animateur de télévision de la chaîne privée prend une décision qui a brusquement choqué la plupart de ses fans. En effet, le présentateur, qui avait récemment fêté ses 53 ans, ne sera plus à l’affiche de la plus ancienne émission de TF1. Après l’annonce de son départ dans l’édition du samedi 20 juin 2020 par L’Équipe, il a également confirmé cette information en publiant une vidéo sur Twitter.

L’émission en question n’est pas « Koh-Lanta »

Un vent de panique avait soufflé chez les fans du présentateur de Koh-Lanta alors qu’il annonçait son départ auprès d’une autre émission phare de la chaîne. Après avoir expliqué qu’il ne sera plus au volant d’Automoto, parmi les plus anciens programmes de TF1, il a donc tenu à calmer sa communauté. Dans une vidéo sur Twitter, il a effectivement rassuré que la diffusion en question ne concernait pas le concours télévisé.

Les amis, j’ai décidé en accord avec @TF1 de quitter la présentation de @automoto_TF1 à la fin de cette saison le 12 juillet, avant de passer le flambeau à Jean Pierre Gagick @jpgagick. Je vous retrouverai sur @KohLantaTF1 @NinjaWarriorTF1 @DistrictZ et les Evenements sport pic.twitter.com/WtV6knb8yj — Denis Brogniart (@DenisBrogniart) June 20, 2020

Plus de temps pour une autre émission

« Bon les amis, vous m’avez fait rire cette après-midi, quand j’ai lu vos messages après l’annonce de mon arrêt de la présentation d’Automoto. Je tiens à vous rassurer, je continue tout le reste. C’est justement pour avoir plus de temps pour Koh-Lanta, Ninja Warrior et mon nouveau projet qui me tient beaucoup à cœur, District Z, produit par Arthur et que l’on tourne dans très peu de temps », a-t-il confirmé pour expliquer son départ du programme sportif.

« Je ne quitte pas #Kohlanta ! »

« Donc, beaucoup de boulot et comme vous le savez, j’aime faire les choses bien. C’est pour ça qu’après huit ans, j’ai décidé d’arrêter Automoto. Mais tout le reste, et notamment Koh-Lanta, rassurez-vous, je serai encore là, et ma sentence est irrévocable. No stress !!! Vous m’avez fait rire, je ne quitte pas #kohlanta ! Je vous embrasse les amis », a-t-il par ailleurs ajouté, via une séquence dans laquelle il est en plein footing.

« J’arrête la présentation d’Automoto »

C’est au « Touquet sous le beau temps » que Denis Brogniart a officiellement dévoilé qu’il ne sera plus à l’affiche d’Automoto. « Je voulais vous confirmer l’information que j’arrête la présentation d’Automoto après huit ans d’une expérience fabuleuse, qui m’a permis de rencontrer tous les acteurs du monde automobile d’essayer des voitures incroyables, de visiter les usines des plus grands constructeurs, de vous faire vivre chaque dimanche matin le monde de l’automobile et de la moto. »