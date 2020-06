Fantasy Premier League: le capitaine choisit GW31 + alors que le milieu de terrain de Man United est une alternative à Raul Jimenez

Chaque semaine, Sport360 vous fournira des conseils pour le match de football fantastique officiel de la Premier League anglaise. Envie de vous opposer à nous? Vous pouvez rejoindre «Sport360 Fans League» en utilisant le code: zj04s8

La liste des rencontres de Premier League après le verrouillage est mouvementée, ce qui signifie qu’il y a peu de temps entre les Gameweeks Fantasy Premier League.

Une façon de vous assurer de continuer à ramasser les points est de clouer votre choix de capitaine et c’est précisément ce que nous visons à vous aider.

Nous analysons les meilleures options pour le brassard à chaque GW, en les répartissant en trois catégories: Meilleur choix, Alternative et Choix audacieux.

Voici les choix pour GW31 +…

MEILLEUR CHOIX – RAUL JIMENEZ | LOUPS | 8.1M

Autant l’exubérance juvénile d’Eddie Howe et de son équipe de Bournemouth pourrait plaire aux neutres, ils semblent destinés à la baisse et une équipe de loups impitoyables ne leur montrera probablement aucune pitié en poussant pour une place en Ligue des champions.

Au premier rang de la ligne offensive du Nuno Espirito Santo se trouve l’impressionnant Raul Jimenez dont les 14 buts en championnat cette saison l’ont mis sur le radar de certains des clubs d’élite en Europe.

Il est toujours une menace et l’un des interprètes les plus réguliers du FPL avec sa tête à West Ham assurant son 20e retour offensif de la campagne.

Le rôle central de Jimenez dans l’attaque prometteuse des Wolves couplé au fait que Bournemouth n’a gardé qu’une seule feuille blanche depuis GW12, fait de lui un excellent choix de capitaine.

Campagne 2019-2020 de Raúl Jiménez: – A marqué 23 buts

– Aidé 10 autres personnes

– Devenu le meilleur buteur de tous les temps des Wolves en Premier League Une légende Molineux après seulement deux saisons. pic.twitter.com/f0GGdRjQKZ – bet365 (@ bet365) 20 juin 2020

ALTERNATIVE – BRUNO FERNANDES | MANCHESTER UNITED | 8.6M

En parlant d’interprètes cohérents, vous ne pouvez pas faire mieux que Bruno Fernandes pour le moment. Le milieu de terrain offensif a toujours été le meilleur joueur sur le terrain à chaque match depuis son arrivée du Portugal.

En fait, il a remporté le prix de l’homme du match à chacune de ses six apparitions en Premier League jusqu’à présent, ce qui a donné trois buts et trois passes décisives. Presque toutes les attaques de United semblent passer par lui et il n’a pas été blanchi en championnat depuis ses débuts contre les Wolves. De plus, les premières impressions du retour de Paul Pogba à la forme physique suggèrent que Fernandes ne sera aidée que gênée.

Sheffield United a été en grande partie formidable cette saison et ne se trouve toujours qu’à deux points des Red Devils sur la table. Cependant, jusqu’à la débâcle de dimanche contre Newcastle, l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer était la seule équipe à avoir dépassé de plus de deux buts toutes compétitions confondues cette saison.

La rencontre à Bramall Lane s’est terminée par un match nul 3-3. Le loueur uni Dean Henderson n’était pas éligible pour ce concours car il le sera pour le match retour à Old Trafford, donnant à l’attaque de l’équipe à domicile, et Fernandes, un avantage supplémentaire.

CHOIX AUDACIEUX – DANNY INGS | SOUTHAMPTON | 7.1M

Ce fut une saison torride pour Arsenal, mais ils n’ont jamais été aussi différents sous Mikel Arteta qu’aujourd’hui. Une défaite catastrophique 3-0 à Manchester City a été rapidement suivie d’une défaite 2-1 aux mains de Brighton en Double Gameweek 30+.

Ils se rendent ensuite à Southampton où Danny Ings semble être revenu de la période de verrouillage frais et rajeuni. L’attaquant avait l’air exceptionnellement précis lors de la victoire 3-0 des Saints à Norwich City, marquant avec une finition sublime, obtenant une passe décisive et même frappant les boiseries à une autre occasion.

Arsenal est peut-être désespéré pour un résultat, mais la confiance doit être à son plus bas niveau au sein d’une équipe qui a également été durement touchée par les blessures de Sokratis Papastathopoulos et Bernd Leno tandis que David Luiz est également suspendu.

Avec 16 buts déjà cette saison, Ings cherchera à capitaliser sur une défense des Gunners qui fuit et à aggraver leur misère.

Aucun joueur n’a marqué plus de buts sans pénalité en Premier League jusqu’à présent cette saison que Danny Ings (16). De retour aux affaires. pic.twitter.com/y9Ggjh7bnU – Squawka Football (@Squawka) 19 juin 2020

