Demons Souls PS5 ne prend pas en charge le traçage de rayons, déclare Dev

Les âmes du démon Le directeur créatif Gavin Moore a confirmé à LEVEL UP que le prochain remake de la PlayStation 5 ne prendrait pas en charge le lancer de rayons.

Dans une entrée du blog PlayStation datant de juin de cette année, Sony a déclaré que Les âmes du démon viendra avec «de beaux effets d’ombre et de tracé de rayons» et les joueurs pourront choisir entre deux modes graphiques: «l’un axé sur la fidélité et l’autre axé sur la fréquence d’images».

Cependant, Moore a déclaré à LEVEL UP que le lancer de rayons ne faisait même pas partie de la vision originale de Bluepoint Games. Il n’a pas tardé à préciser que la PS5 est pleinement capable de prendre en charge la fonctionnalité, mais sa mise en œuvre se ferait au prix de quelque chose d’autre.

Nous n’implémentons pas le traçage de rayons dans Demon’s Souls. Ce n’est pas parce que nous ne pouvions pas ou parce que la PlayStation 5 ne pouvait pas le faire, elle est pleinement capable de le faire. C’est comme toute autre amélioration graphique, il y a un coût [to implement ray tracing]. Si nous avions implémenté le lancer de rayons dans le jeu, cela voudrait dire que nous aurions dû laisser quelque chose de côté. Le temps consacré au développement de jeux est limité. Lorsque nous avons commencé le développement, nous ne savions pas qu’il y aurait du lancer de rayons dans le jeu, donc ce n’était pas dans notre vision d’origine. Ce sur quoi nous voulions nous concentrer, c’était les réglages et l’apparence des personnages. Tout s’éclaire en temps réel avec des ombres en temps réel.

Les âmes du démon remake sortira le 12 novembre. Les éditions standard et Deluxe sont disponibles en précommande maintenant.

[Source: LEVEL UP via ResetEra]