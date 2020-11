L’un des meilleurs canaux Just Chatting sur Twitch est une arnaque Bitcoin, et cela en fait des milliers

Twitch a un problème. De nombreux streams Just Chatting continuent d’exister sans contrôle et ils escroquent les téléspectateurs pour des milliers de dollars.

Plus tôt dans la journée, un utilisateur de Reddit a noté qu’une chaîne en particulier, surnommée «Elonmusk859» (une variante du nom), était l’une des chaînes les plus populaires de la section Just Chatting de Twitch la nuit dernière. La chaîne a rassemblé plus de 40000 téléspectateurs à un moment donné, une grande partie probablement mise en bouteille, selon un utilisateur.

L’escroquerie Bitcoin que la chaîne emploie n’est pas nouvelle. L’escroc prétend fournir une crypto-monnaie gratuite à ceux qui donnent un certain montant à une adresse désignée. On suppose que si vous fournissez à ce canal 0,1 BTC, soit environ 1381 $, vous recevrez 0,2 BTC. Alerte spoiler, l’escroc garde le bitcoin et vous avez gaspillé mille dollars.

L’escroc espère qu’en utilisant le milliardaire de la technologie Elon Musk comme visage de l’arnaque, les gens tomberont amoureux – et cela semble avoir fonctionné. L’une des nombreuses adresses bitcoin utilisées par les escrocs a rapporté près de 6000 dollars, tandis qu’une autre a gagné un peu moins de 4000 dollars jusqu’à présent.

L’escroc prétend lancer un cadeau Bitcoin de 5000 BTC, soit environ 68953500 $.

«Elon Musk avec SpaceX et la NASA pense que la blockchain et le bitcoin rendront le monde plus juste. Pour accélérer le processus d’adoption massive de la crypto-monnaie, nous avons décidé d’organiser un cadeau de 5000 BTC », ont déclaré les escrocs.

Capture d’écran via ‘ElonSpaceX-fond’

Si la mauvaise grammaire ne l’a pas déjà précisé, il s’agit de l’arnaque Bitcoin typique. Malheureusement, Twitch ne peut pas agir assez rapidement pour supprimer toutes ces chaînes, ainsi que leurs copieurs, afin de garantir que les téléspectateurs ne sont pas potentiellement arnaqués.

L’une des chaînes de copie en direct au moment de la publication a une audience moyenne de 41 770, selon TwitchTracker. Bien que la plupart d’entre eux soient probablement des téléspectateurs en bouteille, cela laisse encore de la place aux vrais téléspectateurs pour supposer que cela pourrait être un véritable cadeau.

Heureusement, ces chaînes sont supprimées, mais elles ne sont pas supprimées assez rapidement.

