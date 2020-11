Il ne reste plus que deux mois dans cette année vraiment infernale et le service de streaming relativement nouveau HBO Max essaie d’en tirer le meilleur parti. Alors que la plupart des autres streamers se remettent d’Halloween et se préparent pour Noël, HBO Max utilise novembre 2020 pour remplir ses serveurs.

Les choses sont assez légères, pas la nouvelle série originale avant ce mois avec seulement Industrie (9 novembre) et Ses matériaux sombres saison 2 (16 novembre) fait sensation. Mais le streamer a quelques films originaux remarquables pour les compléter. Entre le monde et moi, basé sur le livre de Ta-Nehisi Coates, arrive le 21 novembre et la comédie de Melissa McCarthy Superintelligence arrive le 26 novembre. Sans parler de deux projets intrigants qui n’ont pas encore de dates: Spécial Réunion du Prince de Bel-Air et Le mystère de DB Cooper.

Heureusement, le véritable attrait en novembre 2020 est tout le nouveau contenu de la bibliothèque qui arrive à HBO Max. Le 1er novembre voit l’arrivée de Le Chevalier Noir, Le Hobbit Trilogie, tous les Films Lego, et même le premier épisode de Rick et Morty saison 4 (avec plus probablement à suivre). Ces offres seront complétées plus tard par le toujours divertissant Cérémonie d’intronisation au Rock and Roll Hall of Fame le 7 novembre.

Voici tout le reste à venir sur HBO Max en novembre 2020.

Nouveautés de HBO Max – novembre 2020

TBA

12 dates de Noël, première de la série originale HBO Max

Colin Quinn & Friends: A Parking Lot Comedy Show, HBO Max Original Première spéciale

Fou, pas insensé, première documentaire (HBO)

The Fresh Prince Of Bel Air Reunion Special, Première spéciale originale de HBO Max

Full Bloom, première de la série originale HBO Max

Je déteste Suzie, première de la série originale HBO Max

Le mystère de DB Cooper, première documentaire (HBO)

Sesame Street, Saison 51 2020

Valley Of Tears, première de la série originale HBO Max

Veneno, première de la série originale HBO Max

1er novembre

10 000 avant JC, 2008

13 En cours 30, 2004

2 Fast 2 Furious, 2003 (HBO)

Au-dessus de la jante, 1994

Amérique, Amérique, 1964

Ancres Aweigh, 1945

Une autre histoire de Cendrillon, 2008

L’Arrangement, 1969

Austin Powers dans Goldmember, 2002

L’automne à New York, 2000 (HBO)

Bébé poupée, 1956

Cuirassé, 2012 (HBO)

Les bêtes du sud sauvage, 2012 (HBO)

Billy Madison, 1995 (HBO)

Blast From The Past, 1999

Le pont de San Luis Rey, 2005 (HBO)

Broadway Danny Rose, 1984 (HBO)

La liste des seaux, 2007

Les enfants, 2009

Un chant de Noël, 1938

Chronique, 2012 (Director’s Cut) (HBO)

Île de la ville, 2010 (HBO)

City Slickers, 1991 (HBO)

Le choc des titans, 2010

Soins intensifs, 1997

Intentions cruelles, 1999 (HBO)

Le danseur à l’étage, 2003 (HBO)

Le chevalier noir, 2008

David Copperfield, 1935

Dead Man Walking, 1995 (HBO)

Cherchant désespérément Susan, 1985 (HBO)

L’avocat du diable, 1997

Dickie Roberts: ancienne star d’enfant, 2003 (HBO)

Conte de dauphins, 2011

Dumb And Dumberer: Quand Harry rencontre Lloyd, 2003

L’Aigle, 2011 (HBO)

À l’est d’Eden, 1955

Freaks à huit pattes, 2002

Elf Pets: le Saint-Bernard du Père Noël sauve Noël, 2018

L’Enforcer, 1976

Un visage dans la foule, 1957

Le rapide et le furieux, 2001 (HBO)

Femme Fatale, 2002

L’engagement sur cinq ans, 2012 (version étendue) (HBO)

Un Noël Flintstone, 1977

Un Noël en famille Flintstone, 1993

Free Willy, 1993

Vendredi 13 2009

GI Joe: La montée de Cobra, 2009

Le Gauntlet, 1977

Get Santa, 2014

Fille en cours, 2012

Vieillards grincheux, 1995

Vieillards grincheux, 1993

Les gars et les poupées, 1955

Hacksaw Ridge, 2016 (HBO)

Happy Gilmore, 1996 (HBO)

Heidi, 2006

Haute fidélité, 2000 (HBO)

Haute société, 1956

Le Hobbit: un voyage inattendu, 2012

Le Hobbit: la bataille des cinq armées, 2014

Le Hobbit: la désolation de Smaug, 2013

Hollidaysburg, 2014

Maison sur la colline hantée, 1999

L’ère glaciaire: la dérive continentale, 2012 (HBO)

Jokers peu pratiques: blagues à l’intérieur

Le géant de fer, 1999

J. Edgar, 2011

Jason va en enfer: le dernier vendredi, 1993

Jason X, 2002

King Kong, 1976 (HBO)

Le dernier roi d’Écosse, 2006 (HBO)

Le film Lego Batman, 2017

Le film Lego, 2014

Le film Lego Ninjago, 2014

Licence pour mer, 2007

La vie pue, 1991

Linda et les moqueurs, 2020 (HBO)

Petit homme Tate, 1991 (HBO)

Looney Tunes: De retour en action, 2003

Les perdants, 2010

Lowriders, 2017 (HBO)

Fabriqué, 2001 (HBO)

La folie du roi George, 1994 (HBO)

Magic Mike, 2012

The Magical Wand Chase: A Sesame Street Special, 2017

Magnum Force, 1973

Malibu’s Most Wanted, 2003

L’homme au bras d’or, 1955

Le masque, 1994

Société Menace II, 1993

Mlle Julie, 2014 (HBO)

Money Talks, 1997

M. Nanny, 1993

Musique et paroles, 2007

Doit aimer les chiens, 2005

Mystic River, 2003

Arme chargée de National Lampoon 1, 1993

Choses nécessaires, 1993

L’histoire sans fin, 1984

L’histoire sans fin II: le prochain chapitre, 1991

Minute de New York, 2004

Nuits à Rodanthe, 2008

Rien de tel que les vacances, 2008

Maintenant et ensuite, 1995

Ocean’s 11, 1960

Vieille école, 2003

Sur la ville, 1949

Once Upon A Sesame Street Christmas, première spéciale

Un monde parfait, 1993

Pleasantville, 1998

L’engagement, 2001

Popstar, 2005

Magie pratique, 1998

La prophétie, 1995 (HBO)

La prophétie 2, 1998 (HBO)

La prophétie 3: L’ascension, 2000 (HBO)

Prophétie 4: Le soulèvement, 2005 (HBO)

Prophétie 5: Les réprouvés, 2005 (HBO)

Journées de la radio, 1987

Red Tails, 2012 (HBO)

Rick et Morty, première de la saison quatre

La bonne chose, 1983

Star du rock, 2001

Palissandre, 1997

La rumeur l’a, 2005

Salvador, 1986 (HBO)

Scoop, 2006 (HBO)

La mer d’herbe, 1947

Le jardin secret, 1993

Rue Sésame, 1969

Sesame Street: Elmo’s Playdate, première spéciale

Célébration du 50e anniversaire de Sesame Street, première spéciale

Sinbad des sept mers, 1989 (HBO)

La soeur du pantalon de voyage, 2005

La sororité du pantalon de voyage 2, 2008

Spécial Noël des Schtroumpfs, 1982

Certains sont venus en courant, 1958

Cowboys de l’espace, 2000

Splendeur dans l’herbe, 1961

Impact soudain, 1983

Capture d’été, 2001

Échangistes, 1996 (HBO)

Espadon, 2001

Un conte de deux villes, 1935

Terminator 3: Rise Of The Machines, 2003

Terminator Salvation, 2009

Conditions de tendresse, 1983

Voleur, 1981 (HBO)

Treize fantômes, 2001

Corde raide, 1984

La femme du voyageur temporel, 2009

C’est la saison des schtroumpfs, 1987

Titans, saisons 1 et 2

Couple, 2004

Tour Heist, 2011 (HBO)

La ville que le Père Noël a oublié, 1993

Troll, 1986 (HBO)

Troll 2, 1990 (HBO)

Vrai crime, 1999

Les aventures de haut vol de Tweety, 2000

Twilight Zone: Le film, 1983 (HBO)

Une semaine (HBO)

Mineurs non accompagnés, 2006

Cœur indompté, 1993 (HBO)

Veronica Mars, 2014

A Very Harold & Kumar 3D Christmas, 2011 (version étendue) (HBO)

Nous avons acheté un zoo, 2011 (HBO)

When You Wish Upon A Pickle: A Sesame Street Special, 2018

Far West sauvage, 1999

Gagnez un rendez-vous avec Tad Hamilton !, 2004 (HBO)

Les sorcières d’Eastwick, la, 1987

Le bois, 1999

Wyatt Earp, 1994

Caper de Noël de la comédie des étoiles de Yogi Bear, 1982

Le premier Noël de Yogi, 1980

Jeune justice, saisons 1-3

Animaux du zoo (HBO)

2 novembre

Quadrophénie, 1979

Nous sommes qui nous sommes, Season Finale (HBO)

Une femme sous influence, 1974

4 novembre

Looney Tunes, 1930-1969

6 novembre

Original Sin (Aka Original Sin) (HBO)

7 novembre

Les morts ne meurent pas, 2019 (HBO)

Intronisations au Rock and Roll Hall of Fame 2020

9 novembre

Première originale de l’industrie HBO Max

Food Wars! Shokugeki No Soma, Saison 5 (Sous-titré) (Collection Crunchyroll)

11 novembre

Patrie, finale de la saison (HBO)

12 novembre

Mes amis de Sesame Street, 2020

13 novembre

De Lo Mio (HBO)

Entre nous: LA Meets NY (HBO)

14 novembre

Dolittle, 2020 (HBO)

15 novembre

La semaine dernière ce soir avec John Oliver, Season Finale (HBO)

Meurtre à Middle Beach, Docuseries Premiere (HBO)

16 novembre

His Dark Materials, Première de la saison 2 (HBO)

Linda et les moqueurs, 2020 (HBO)

20 novembre

Aka Porno pour les débutants (HBO)

21 novembre

Entre le monde et moi HBO Original Special Premiere

Temps réel avec Bill Maher, Season Finale (HBO)

Sous l’eau, 2020 (HBO)

24 novembre

Real Sports avec Bryant Gumbel (HBO)

Schtroumpfs, Saison 4, 1981

26 novembre

Élégant avec Jenna Lyons

Craftopia: Craft the Halls, Première spéciale de HBO Max

Craftopia: Merry Craftmas !, Première spéciale de HBO Max

L’agent de bord, première série originale de HBO Max

Superintelligence, première du film original de HBO Max

27 novembre

Château Vato (HBO)

Comment avec John Wilson, Season Finale (HBO)

28 novembre

L’appel de la nature, 2019 (HBO)

29 novembre

The Undoing, Season Finale (HBO)

Quitter HBO Max – novembre 2020

4 novembre

Aquaman, 2018 (HBO)

5 novembre

Rolling Stone: Histoires du bord, 2017 (HBO)

Signes, 2002 (HBO)

25 novembre

Lady Day au Emerson’s Bar & Grill, 2016 (HBO)

26 novembre

Tous Def Comedy, 2017 (HBO)

30 novembre

24/7: Kelly Slater, 2019 (HBO)

Tous les hommes du président, 1976

Anastasia, 1997 (HBO)

Badlands, 1973

Batman commence, 2005

Avant que le diable ne sache que vous êtes mort, 2007 (HBO)

Aveuglé par la lumière, 2019 (HBO)

Le garde du corps, 1992

Bridesmaids, 2011 (version non classée) (HBO)

Le bébé de Bridget Jones, 2016

Chat sur un toit en fer blanc chaud, 1958

Charlotte’s Web, 1973

Cheech & Chong’s Up In Smoke, 1978

Chicago, 2002

Jeu d’enfant 2, 1990 (HBO)

Jeu d’enfant 3, 1991 (HBO)

Commando, 1985 (Director’s Cut) (HBO)

La conversation, 1974

Le chevalier noir, 2008

Dave, 1993

Délivrance, 1972

Après-midi de chien, 1975

Élection, 1999

Ella enchantée, 2004

Père de la mariée, 1950

Aller au loin, 2010

Bons garçons, 2019 (HBO)

La hantise, 1999

JFK, 1991

La cuisine, 2019 (HBO)

Little Shop Of Horrors, 1986 (Director’s Cut) (HBO)

Malcolm X, 1992

Le masque, 1994

Homme de marathon, 1976

Pearl Harbor, 2001 (Director’s Cut) (HBO)

The Pelican Brief, 1993

Roger et moi, 1989

Sky High, 2005 (HBO)

Fils du masque, 2005

Stuber, 2019 (HBO)

Tortues Ninja Teenage Mutant, 1990

Teenage Mutant Ninja Turtles 2, 1991

Teenage Mutant Ninja Turtles 3, 1993

