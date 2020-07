DEMON SLAYER SAISON 2 DATE DE SORTIE: TOUT CE QUE NOUS SAVONS SUR L’ANIME ET LE FILM À VENIR

– – – Une histoire qui tourne autour d’un garçon qui comprend et mûrit la vie grâce à des rencontres est un incontournable. Demon Slayer a une histoire similaire. Cet anime n’a qu’une saison à l’antenne mais a reçu l’amour. Le spectacle est adapté d’un manga de publication avec un nom identique et contient un total de 21 volumes. Après avoir publié la première saison, les fans sont devenus fous et ont voulu comprendre ce que le récit a stocké. Le manga de publication offrait un total de 60 millions. Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba a été déclaré vendeur en février 2020. Il y avait des spéculations sur le lancement de sa saison 2. Voici tout ce que vous devez savoir sur ce tueur de démons et nous devons dissiper vos doutes: Kimetsu No Yaiba Saison 2! Date de sortie de Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Saison 2 La saison 2 devait sortir en octobre 2020, mais la pandémie nous a frappés et a tout laissé en suspens. Il n’y avait pas de dates fixes pour le lancement, mais la procédure avait commencé. Non pas que nous soyons coincés dans la pandémie, quelques travaux devaient également s’arrêter. Nous pensons que maintenant 2021 sera interrompu par la saison de cette émission. Pour le moment, c’est ce que nous avons été fait, même si les fans ont été ravis d’entendre des nouvelles décentes. Soutenez-les autant que vous le pouvez et nous devons attendre. La sécurité est une priorité pour le moment. Ne vous inquiétez pas, vous les hommes, nous vous livrerons tous les petits détails sur le lancement de vos émissions préférées. Mises à jour du casting de Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Saison 2 C’est exactement ce que le casting de l’année 2 ressemble à Akari Kito dans le rôle de Nezuko Kamado, comme Hiro Shimono dans Zenitsu Agatsuma, Daisuke Hirakawa dans Emma, ​​Yoshitsugu Matsuoka dans Inosuke Hashibira, Satoshi Hino dans Kyojuro Rengoku . Aucune déclaration à ce sujet n’a été faite, bien qu’ils puissent ajouter des visages dans la série. La seule chose qui soit sûre, c’est que cela nous remplira de rires et d’expérience. Complot pour Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Saison 2 L’histoire a commencé avec un garçon qui vit la mort de sa famille avec un démon et découvre ses secrets de famille. Ensuite, il doit connaître sa sœur, qui est devenue elle-même un démon. Confronté à ces problèmes, il doit trouver un moyen de se venger du départ de cette famille et de ramener sa sœur. La saison 2 nous donnera une image de la façon dont il sauve sa sœur du monde terne. La rumeur dit que nous entrerons également dans sa vie antérieure, et quelques secrets seront révélés. Nous pouvons remarquer les changements qu’il apporte pour lutter et se venger de tous les démons. Je suis très excité de savoir ce qui va suivre et je suis convaincu que vous êtes. Restez à l’écoute, nous vous tiendrons au courant! Si vous l’appréciez et trouvez mon contenu informatif, vous pouvez suivre mes articles sur votre anime préféré. Jetez un œil à mon article le plus récent sur « Log Horizon Saison 3. » – – –

