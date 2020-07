Le pack Humble’s Paradox comprend Stellaris, Imperator: Rome et bien d’autres à bas prix

Des offres intéressantes sur certains des meilleurs jeux PC continuent à venir cette semaine. Les soldes d’été 2020 de l’Epic Games Store battent leur plein, offrant un tas de jeux d’action-aventure, de jeux de construction et de jeux de rôle à moindre coût, les jeux gratuits de l’Epic Store de cette semaine sont en direct, et maintenant il y a un nouveau Humble Bundle contenant certains des Les plus grands et meilleurs titres de l’éditeur Paradox Interactive également.

Le pack Best of Paradox Humble regorge de goodies de la scène des jeux de stratégie, par exemple dans le premier niveau du pack – que vous ne payez que 0,78 £ / 1 $ pour débloquer – comprend le grand titre de stratégie Europa Universalis IV.

De plus, pour ce montant, vous aurez également accès à un autre des grands jeux 4X de l’éditeur: Warlock: Master of the Arcane – Complete Edition, qui comprend Armageddon, Return of the Elves, Master of Artifacts, Power of the Serpent et Extensions puissantes de Lords. Le jeu de stratégie fantastique de 2014, Age of Wonders III, fait également partie du premier niveau.

Le deuxième niveau, qui nécessite de déposer plus que le montant moyen de 5,75 £ / 7,28 $ à débloquer, comprend l’un des meilleurs jeux spatiaux sur PC, Stellaris, ainsi que la collection Victoria, qui comprend les jeux de base Victoria I et II et un lot de DLC pour ce dernier, et Necropolis: Brutal Edition.

Prenez le pack

Le troisième niveau – accessible pour un minimum de 9,44 £ / 12 $ – comprend le RPG de 2016 basé sur l’histoire Tyranny et le titre d’action-aventure Battletech: Digital Deluxe Edition, tandis que dans le haut de gamme (13,37 £ / 17 $), vous être en mesure de ramasser le gros frappeur de stratégie-simulation de l’année dernière, Imperator: Rome. Doux.

Le bundle est plein de « 353 $ de trucs géniaux », dit Humble – mais vous devrez être rapide si vous voulez le saisir, car il se termine dans un peu moins de deux semaines. En attendant, si vous êtes à la recherche d’autres goodies pour encore moins, assurez-vous de consulter nos listes de jeux PC gratuits et de jeux Steam gratuits pour voir ce qu’il y a d’autre.

Partager : Tweet