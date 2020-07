Zlatan Ibrahimovic demande apparemment six millions d’euros pour le renouvellement de contrat à Milan

Le passage raté de Ralf Rangnick à l’AC Milan et la prolongation du contrat de l’entraîneur Stefano Pioli ont permis à la star suédoise Zlatan Ibrahimovic de rester. Le joueur de 38 ans, qui entretient de bonnes relations avec Pioli, est bruyant Tuttosport Les négociations avec Milan ont commencé sur une prolongation de contrat d’un an.

L’attaquant, revenu à Milan en décembre, réclame un salaire annuel de six millions d’euros, a rapporté le journal. Ibrahimovic a marqué sept buts en 15 matchs de Serie A sous le maillot rouge et noir qu’il avait porté entre 2010 et 2012.

Si la direction milanaise rejette la demande d’Ibrahimovic, le club souhaite renforcer son effectif avec un autre attaquant expérimenté. La conversation est forte Tuttosport Le vice-champion du monde croate Mario Mandzukic (34 ans), qui a annulé son contrat avec Al Duhail au Qatar il y a deux semaines.