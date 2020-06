Défense des femmes noires transgenres : Selena Gomez s’engage

Une grande bataille à des fins spécifiques, Raquel Willis s’apprête à s’engager dans cette lutte grâce aux réseaux sociaux de Selena Gomez.

La célèbre chanteuse américaine, Selena Gomez est partante pour défendre la cause des femmes noires transgenres victimes de violences. Suite à la mort de deux femmes trans noires la semaine dernière, elle balance via instagram ce scandale pour être porté à la vue de tous.

Une aide, mais surtout une lutte

Par son engagement dans cette rébellion, Selena Gomez met son compte à la disposition des personnes qui en ont besoin et qui sont en mesure de mener à bien cette révolte des femmes Afro-américaines. Une décision tout à fait incroyable, tout le monde a été surpris par cet acte. En particulier, cette décision est surtout misée pour la défense des causes.

La story leur sert d’outil leur permettant de faire savoir les noms des victimes, mais également d’éviter et de stopper d’autres désastres et sauver des vies. Le partage des refuges, des assos, des aides pour les personnes trans en besoin urgent sont alors évoqué dans les story de la chanteuse.

Stop au racisme

Une idée tout à fait extraordinaire, la chanteuse a fait preuve de solidarité et de soutien pour les femmes trans noires qui ne sont pas souvent acceptées par la société américaine. Cette aide est mise en avant pour éviter d’accroître le nombre de victimes et de remédier à cette situation accablante.

La vidéo sur la mort de George Floyd a joué un rôle décisif dans la condamnation de ses meurtriers. Par conséquent, l’affaire de meurtre évoqué par Raquel Willis sur Instagram a reçu beaucoup d’attention malgré l’absence de preuve ou de vidéo.

Selena Gomez, prête à défendre l’égalité

Les voies se sont levées par le biais de l’instagram de Selena Gomez pour mettre fin à cette tragédie. Raquel Willis se donne à fond pour aider les noirs à trouver une voie en informant également les traditions queer dans la communauté noire américaine. Cette aide fournie une multitude de repères pour certains afin de remettre en cause le sujet. Lutter contre le racisme et sauver des vies, tel est l’objet de cette manifestation. À cet égard, une lourde conséquence et un grand succès sont déjà en vue suite à cette action qui mène vers le droit chemin.