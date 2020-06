Selena Gomez permettra aux leaders noirs de reprendre son Instagram pour amplifier leurs voix

L’Association nationale des propriétaires de théâtre (OTAN), qui représente 68 000 écrans dans 99 pays, suit les réouvertures de théâtre dans le monde, pays par pays, et vérifie leur part de marché. Sur cette base, selon un porte-parole, ils s’attendent à ce que 90% des cinémas du monde entier soient ouverts d’ici le 17 juillet, date encore fixée pour la sortie par Warner Bros du « Tenet » de Christopher Nolan.

Le «Tenet» de 200 millions de dollars ouvre la voie aux studios pour se remettre au travail de projection de films sur grand écran. Alors que les marchés s’ouvrent lentement aux États-Unis, menés par le Texas, l’industrie cinématographique surveille l’intérêt du public pour le retour en salles. Mais « est-ce sûr? » est une question ouverte.

De nombreux théâtres en sont aux premiers stades de la planification de leur réouverture; beaucoup d’ici la fin du mois augmenteront leurs titres de bibliothèque comme les séries «Harry Potter» et «Indiana Jones». Il est probable que l’OTAN publie ces données optimistes sur l’ouverture du théâtre, qui ont été rapportées pour la première fois par Business Insider, d’une part pour rassurer Warners (qui pourrait prendre un engagement marketing de 100 millions de dollars pour lancer «Tenet») que les théâtres sont prêts à obtenir retour aux affaires, et d’autre part, que les théâtres devraient aller de l’avant et dépenser ce qu’il faut pour accueillir le public en toute sécurité. (Cinemark ne va pas exiger que les clients portent des masques, suggèrent seulement.) « 95% de cette tendance haussière vise leurs investisseurs », a déclaré un initié de l’industrie.

Quelqu’un doit y aller en premier – ce qui donnera une énorme publicité et de la bonne volonté. Alors que les cinémas imposeront une distance sociale qui pourrait réduire leurs clients à 25% de leur capacité, ils espèrent compenser cela avec un plus petit nombre de films dans les salles occupant plus d’écrans disponibles.

La vérité est que, surtout aux États-Unis, les exposants sont moins certains de rouvrir des marchés clés de New York au comté de Los Angeles. À l’heure actuelle, la ville de San Francisco n’est pas en mesure de mettre des théâtres à la disposition des consommateurs avant août, bien que cela ne représente que cinq dates environ pour un titre majeur de première diffusion.

Les grandes chaînes de l’OTAN, AMC (qui subit de sérieuses contraintes financières), Regal et Cinemark, ont toutes des empreintes internationales importantes. La revendication de 90% dans le monde peut refléter les meilleurs espoirs de ces entreprises dans leurs sites éloignés. Il vient avec le contexte de nouveaux cas de COVID à travers le monde qui continuent d’augmenter. Même si certains quartiers comme New York ont ​​aplati la courbe, les théâtres de la ville devraient être parmi les derniers à remonter, selon notre récent webinaire Retour aux théâtres.

John Vanco, d’IFC Films, a déclaré que Warners avait probablement «prévu» que les théâtres de Manhattan pourraient encore être fermés à la date «Tenet» prévue. Mais Dori Begley de Magnolia craignait que suffisamment de théâtres internationaux ne soient ouverts pour que Warners puisse appuyer sur la gâchette «Tenet».

La revendication de 90% est conforme à ce que l’OTAN dit aux principaux distributeurs, mais n’est pas confirmée de manière indépendante. Le nombre est censé couvrir la part de marché que ces théâtres représentent, pas seulement le nombre de théâtres. Ce chiffre sera très difficile à atteindre avec les plus grands marchés de la région de New York et de Los Angeles. Ils représentent autant que 14-15% de la part du brut annuel national sur 52 semaines, a déclaré le président de la distribution intérieure de Paramount, Chris Aronson.

Même si le chiffre de 90% est exact, le retour ultérieur aux affaires dans certaines régions pourrait suffire à retarder la date du «principe». Alors que Nolan est prêt à envoyer son film dans les salles de cinéma et que les circuits s’ouvrent lentement à travers le monde, de nombreuses questions restent sans réponse.

