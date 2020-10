Découvrez les nouveaux modèles de Vault Hunter de Borderlands 3 et le gameplay de Arms Race

Gearbox vient de terminer The Borderlands Show, qui comprenait la révélation de toute une série de nouveaux contenus à venir dans Borderlands 3 dans le cadre du Season Pass 2. Le premier gros morceau du nouveau Season Pass, l’add-on Designer’s Cut, arrive dans le FPS jeu le 10 novembre, et maintenant nous avons une image plus claire de ce que nous verrons quand il apparaîtra.

Le nouveau mode Arms Race est ce que Gearbox appelle «une expérience roguelike», censée être rapide et imprévisible grâce à ses éléments aléatoires. Vous êtes tombé dans une toute nouvelle zone sans aucun de vos équipements existants, passifs ou capacités actives, et vous devrez chercher des armes et des objets pour survivre. La nouvelle zone s’appelle Stormblind Complex, et c’est une ancienne base militaire DAHL désaffectée à Pandora.

Le but est de se rendre au point d’extraction avant que le temps ne soit écoulé et que vous soyez avalé par la tempête envahissante, mais certaines choses se dressent sur votre chemin. La première chose est votre manque d’armes, que vous pouvez réparer en pillant les conteneurs et les ennemis. Le second est Heavyweight Harker, le boss final du mode. Vous devrez abattre Harker pour gagner, et si vous mourez sans coéquipier pour vous ressusciter, votre course est terminée.

Gearbox dit que la course à l’armement est un moyen de donner un sens à chaque butin – ce qui a tendance à ne pas être le cas lorsque vous progressez dans la campagne principale de Borderlands 3. Finalement, tout le monde cesse de se donner la peine de ramasser des armes vertes, non? Dans Arms Race, vous aurez besoin de chaque pièce d’équipement que vous trouverez.

Arms Race égalise également le terrain de jeu – les chasseurs de coffre-fort de tous niveaux peuvent jouer ensemble, car leurs compétences et leur équipement ont tous été remis à zéro.

Le Borderlands Show a également révélé de tout nouveaux modèles de « forme finale » pour chacun des quatre chasseurs de coffre-fort de Borderlands 3. Ces regards sont tous destinés à montrer comment chacun des personnages aurait pu se révéler s’ils n’avaient pas décidé de poursuivre leur carrière dans la spéléologie antique. Chacun peut être mélangé et associé à d’autres produits cosmétiques que vous avez débloqués pour les personnages, vous n’avez donc pas à utiliser toute la tenue si vous ne le souhaitez pas.

Les packs de cosmétiques Multiverse Final Form seront disponibles dans le cadre du Season Pass 2, mais ils seront également inclus dans la nouvelle édition ultime de Borderlands 3.

