Nicole Kidman reprend avec Amazon – / Film

Nicole Kidman garde sa couronne de reine du petit écran, définissant son troisième projet de série à Studios Amazon avec Ce que je sais être vrai. Kidman devrait jouer et produire l’adaptation en série de la pièce d’Andrew Bovell, qui se concentre sur un couple marié qui regarde ses enfants adultes prendre des décisions choquantes qui affectent toute leur vie.

Après des tournages primés sur des drames de prestige Gros petits mensonges, Kidman a trouvé sa vocation en tant que reine du théâtre de prestige. L’actrice reteaming avec Amazon Studios pour une adaptation en série de Bovell Ce que je sais être vrai, dans lequel elle devrait jouer la vedette et la production exécutive, selon The Hollywood Reporter. Basé sur la pièce de Bovell, l’histoire suit un couple marié Bob et Fran Prince «alors qu’ils regardent leurs enfants adultes prendre des décisions choquantes qui changeront le cours de leur vie et explorent la résilience d’un mariage durable et comment l’amour familial peut évoluer.

Kidman a déclaré dans un communiqué:

«Je n’oublierai jamais l’expérience que j’ai vécue en regardant la pièce d’Andrew à Sydney, en ayant une de ces expériences théâtrales transcendantes. La pièce d’Andrew est exquise et ses scripts pour la série sont tout aussi bons. Avec la conviction d’Amazon, les conseils de Jen Salke et une équipe de production extraordinaire, nous avons de grands espoirs pour ce que cela peut être.

Bovell, qui est sur le point d’adapter et de produire la série aux côtés de Kidman et Per Saari de Blossom Films, a ajouté: «C’est une histoire de famille, cette chose dont vous passez votre vie à essayer de vous échapper pour aspirer à ce que vous avez perdu. si jamais vous le faites. Je suis ravi qu’un acteur du calibre de Nicole Kidman mène la série dans le rôle de Fran Price. En tant que mère et femme, elle est compliquée, difficile et absolument convaincante. Je suis également ravi qu’une entreprise de l’importance d’Amazon Studios ait montré une telle confiance dans l’histoire et la transmettra à un public mondial. »

«Things I Know To Be True est un voyage émotionnel merveilleusement complexe et intense qui explore ce qui sépare une famille et teste les liens d’amour qui les unissent», a ajouté Jennifer Salke, PDG d’Amazon Studios, dans un communiqué. «Nous sommes reconnaissants à Andrew et à nos partenaires d’avoir décroché cela sur Prime Video, et sommes toujours ravis de développer notre ardoise avec Nicole et Per et tout le monde chez Blossom.»

Amanda Higgs et Alastair McKinnon de Matchbox Pictures et Jan Chapman, avec Amazon Studios, Matchbox Pictures de NBCUniversal International Studios, Blossom Films et Jan Chapman Films produisent également.

Il s’agit du troisième projet que la lauréate d’un Oscar a mis en place sur la plate-forme de streaming d’Amazon dans le cadre de son contrat de premier regard, aux côtés de la série greenlit Les expatriés et le actuellement en développement Jolies choses. Mais Kidman a fait son apparition dans de nombreux drames de prestige en streaming et par câble, faisant des virages dans la série à suspense de HBO L’annulation, Hulu’s Neuf parfaits étrangers, et plus. La télévision s’est avérée avoir les rôles les plus charnus pour les actrices de plus de 40 ans, et Kidman semble prospérer dans le milieu.

