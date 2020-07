Découvrez les Galaxy Buds entrants de Samsung dans ces rendus ultra-clairs

Les rendus des prochains Samsung Galaxy Buds ont fuité.

Ils montrent les écouteurs dans trois coloris différents.

Un gros plan des nouveaux Galaxy Buds révèle également le placement de leurs haut-parleurs et microphones.

Le lancement de Samsung le 5 août va être rempli de matériel comme d’habitude et nous avons un bon aperçu de tout ce qui arrive grâce aux fuites qui affluent de tous les coins. Le dernier nous offre notre meilleur aperçu des véritables écouteurs sans fil en forme de haricot rénal de Samsung. Nous ne sommes pas sûrs de leur nom officiel et nous les appelons jusqu’à présent les Galaxy Buds X. Mais le nom «Galaxy Buds Live» a également fait le tour d’Internet et c’est ce que le pronostiqueur Evan Blass a utilisé pour décrire sa dernière fuite.

Néanmoins, les nouveaux rendus révélés par Blass nous montrent les Galaxy Buds entrants dans trois coloris distincts: blanc, noir et le même Mystic Bronze que nous avons vu sur les récentes fuites de Galaxy Note 20 et Galaxy Watch 3. Les étuis de charge correspondent aux couleurs des écouteurs.

Un gros plan du soi-disant Galaxy Buds Live montre un haut-parleur placé au milieu de l’écouteur et ce qui semble être deux trous de microphone de chaque côté de ce haut-parleur. Ceux-ci pourraient aider aux commandes vocales ainsi qu’aux appels téléphoniques.

La forme de ces nouveaux Galaxy Buds est un peu différente de celle des visualisations 3D précédemment divulguées par WinFuture. Nous ne savons pas exactement dans quelle mesure ceux-ci s’adapteraient parfaitement aux oreilles et s’ils auraient suffisamment d’adhérence pour ne pas tomber lors de la course ou de l’exercice. Je suppose que nous le saurons lorsque nous les ferons examiner.

Spécifications Samsung Galaxy Buds Live

En ce qui concerne les spécifications, des fuites ont suggéré que le nouveau Galaxy Buds contiendrait une annulation de bruit active, une fonctionnalité que nous avons manquée sur le Galaxy Buds Plus. Ils devraient également fournir 11 heures d’autonomie et coûter environ 170 000 wons (~ 140 $). Le reste est encore en suspens et nous attendons plus de clarté sur les fonctionnalités des nouveaux Galaxy Buds dans les prochains jours.

