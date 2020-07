Tout ce que vous devez savoir sur le Xiaomi Mi Band 5 (mise à jour: lancement européen)

Xiaomi

Mise à jour: 10 juillet 2020 (01h21 HE): Le Xiaomi Mi Band 5 est désormais disponible en pré-commande en Europe. Nous avons mis à jour l’article original ci-dessous avec tous les détails. Continuer à lire.

Article d’origine: 11 juin 2020 (03h11 HE): Xiaomi a lancé le très attendu Mi Band 5 en Chine. Reprenant l’héritage de ses prédécesseurs, le dernier tracker de fitness de Xiaomi offre une tonne de fonctionnalités à un prix ultra bon marché.

Tout, de l’écran aux capteurs en passant par le processeur, bénéficie d’une mise à niveau du nouveau Mi Band, le rendant plus riche en fonctionnalités que jamais. Jetons un œil à toutes les nouveautés du Mi Band 5 et en quoi elles diffèrent du Mi Band 4 de l’an dernier.

Xiaomi Mi Band 5: Spécifications et caractéristiques

Pour commencer, l’affichage AMOLED du Mi Band 5 est légèrement plus grand que celui du Mi Band 4. Il mesure 1,1 pouces par opposition à l’écran de 0,95 pouces du Mi Band 4. Cela ne fait pas beaucoup de différence, mais l’écran a maintenant des cadres plus petits et une zone plus grande pour afficher plus d’informations. La résolution est fixée à 126 x 294 pixels et prend en charge 100% de la gamme de couleurs P3. Il est également livré avec un panneau en verre trempé 2,5D qui protège l’écran contre les rayures et les abrasions.

Vous pouvez choisir parmi plus de 100 nouveaux cadrans thématiques, dont 54 thèmes IP tels que Spongebob Squarepants, Neon Genesis Evangelion, Hatsune Miku et Detective Conan. Vous pouvez également personnaliser l’interface du groupe en ajoutant des modules de fonction en fonction de vos préférences, de votre humeur quotidienne et de votre style personnel.

Le Mi Band 5 dispose également de plusieurs nouveaux modes sportifs; 11 pour être précis. En revanche, le Mi Band 4 offrait un total de six modes sportifs. Étant donné que les gens ne sortent pas beaucoup ces jours-ci, il est agréable de voir l’inclusion de plus d’activités d’activité intérieure sur le Mi Band 5. Découvrez tous les nouveaux modes sportifs ci-dessous.

Course en extérieur Tapis de course Cyclisme En marchant Freestyle Piscine Elliptique (nouveau) Rameur (Neuf) Corde à sauter (Nouveau) Cyclisme en salle (nouveau) Yoga (nouveau)

Outre les modes sportifs ajoutés, le Mi Band 5 bénéficie de nombreuses nouvelles fonctionnalités de suivi et d’améliorations. Nous devrons tester leur efficacité dans notre examen, mais pour l’instant, c’est certainement un pas en avant par rapport à ce que vous obtenez avec le Mi Band 4.

Amélioration du suivi du sommeil

Le Mi Band 5 a désormais une surveillance du sommeil améliorée, avec un suivi continu de la fréquence cardiaque pendant que vous répétez. Xiaomi affirme que cela aidera à identifier les problèmes de sommeil tels que les habitudes de sommeil irrégulières et sporadiques et les mouvements oculaires rapides. Sur la base des données collectées, l’application vous donnera des suggestions sur la façon d’améliorer votre qualité de sommeil.

Suivi de l’oxygène dans le sang

Le Mi Band 5 dispose également d’un tracker SpO2 ou oxygène sanguin intégré. Cela était absent du Mi Band 4. Le tracker peut apparemment détecter vos niveaux de saturation en oxygène du sang chaque seconde, pendant huit heures d’affilée. Cela représente un total de 28 800 lectures en huit heures. Cette surveillance continue de la SpO2 vise également à améliorer la qualité du sommeil. Il fonctionnera en tandem avec la fonction de suivi du sommeil du Mi Band 5 pour fournir des informations plus complètes sur la qualité du sommeil.

Système de notation de la santé des femmes et du PAI

Les autres nouvelles fonctionnalités incluent le suivi du cycle menstruel, l’entraînement respiratoire, la télécommande de la caméra de votre smartphone et un nouvel indice de vitalité PAI. PAI signifie Personal Activity Intelligence et est une fonctionnalité empruntée aux vêtements portables Amazfit de Huami. Il gamifie essentiellement le suivi de la santé en vous donnant un score compris entre 1 et 100 en fonction de votre activité quotidienne et de votre fréquence cardiaque.

Charge magnétique

Xiaomi

Outre les nouveaux modes sportifs et les fonctionnalités de suivi, le Mi Band 5 apporte également un ajustement majeur de conception. Traditionnellement, tous les Mi Bands devaient être retirés de leurs sangles en silicone pour être rechargés. Le nouveau Mi Band 5 élimine ces tracas et apporte une toute nouvelle charge magnétique à bord.

Le groupe a une batterie de 100 mAh qui, selon Xiaomi, peut garder les lumières allumées jusqu’à 14 jours avec une charge complète.

NFC et assistants vocaux

En Chine, le Mi Band 5 prend en charge NFC et l’assistant vocal XiaoAI. Nous n’avons pas de confirmation officielle de Xiaomi, mais les gens de TizenHelp affirme que les variantes mondiales de Mi Band 5 seront lancées avec la prise en charge d’Amazon Alexa au lieu de XiaoAI. La variante russe du Mi Band 5 lancée avec NFC, suggérant que la variante mondiale Mi Band 5 conservera le NFC lorsqu’elle sera lancée dans d’autres pays.

De plus, des variantes globales seront également lancées avec la fonctionnalité SpO2.

Maintenant que vous savez tout ce qui est nouveau avec le Mi Band 5, voici un tableau rapide résumant les spécifications.

Xiaomi Mi Band 5 Afficher Écran tactile couleur AMOLED 2,5D de 1,2 pouces

Résolution 126 x 294 Indice de résistance à l’eau 5ATM Capteurs Capteur de fréquence cardiaque

Capteur SpO2

NFC

Accéléromètre

Baromètre

Capteur de proximité Batterie 125mAh

Autonomie de 14 jours (annoncée) Connectivité Bluetooth 5.0 Modes sportifs et suivi Course en extérieur

Tapis de course

Cyclisme

En marchant

Freestyle

Piscine

Elliptique (nouveau)

Rameur (Neuf)

Corde à sauter (Nouveau)

Cyclisme en salle (nouveau)

Yoga (nouveau)

Dormir

PAI Health Suite

Oxygène sanguin

Rythme cardiaque

Santé des femmes Alertes et contrôles Appels

Message

Notifications d’application

Alarmes

Calendrier

Commandes de musique

Contrôle à distance de la caméra

Trouver mon téléphone Méthode de charge Magnétique Couleurs Noir, bleu, rose, orange, violet, jaune, vert, gris

Xiaomi Mi Band 5: Prix et disponibilité

Xiaomi

Le Xiaomi Mi Band 5 est livré avec le même prix abordable que son prédécesseur. En Chine, la variante régulière du Mi Band 5 sans NFC coûtera 189 yuans (~ 26 $). Pendant ce temps, la version avec NFC arrivera à 229 yuans (~ 32,38 $). Les deux modèles seront mis en vente en Chine le 18 juin.

Xiaomi a déjà annoncé qu’il lancera le tracker de fitness sur les marchés mondiaux en juillet.

Selon TizenHelp, le Mi Band 5 a été répertorié sur les sites Web européens officiels de Xiaomi en Allemagne et au Portugal avec une date de lancement le 15 juillet, mais nous n’avons pas pu trouver ces listes lorsque nous avons regardé. Certains autres sites Web avaient également signalé ces listes, mais il semble que Xiaomi les ait supprimées maintenant.

Pendant ce temps, le détaillant européen nommé Honorbuy a répertorié la version mondiale du Mi Band 5 en précommande à 38,21 € (~ 43,06 $). La liste du détaillant mentionne également que les précommandes Mi Band 5 commenceront à être expédiées le 15 juillet.

Xiaomi semble également être en train de préparer le lancement du portable en Inde. Une liste du Mi Band 5 portant le numéro de modèle XMHS10HM a été repérée par un utilisateur de Twitter dans la base de données du Bureau of Indian Standards (BIS). Cela suggère que le lancement du Mi Band 5 en Inde pourrait être imminent.

Nous mettrons à jour cet article avec plus d’informations sur la disponibilité de Mi Band 5 au fur et à mesure que nous en saurons plus.