Découvrez les dernières sorties de jeux vidéo du 28 avril au 4 mai

Poursuivant l’auto-quarantaine, nous avons les dernières versions de jeux vidéo à télécharger et à jouer. Il n’y a pas une tonne de jeux cette semaine car, comme la semaine dernière, un certain nombre de jeux que nous aurions vu dans cette liste ont été repoussés plus tard dans l’année. Mais nous avons encore quelques titres indie impressionnants et quelques jeux AAA qui valent votre temps. Consultez la liste complète des jeux ci-dessous, choisissez judicieusement vos titres et comme toujours; s’amuser. N’oubliez pas de rester en sécurité!

Sortie du jeu vidéo le 28 avril

Daymare: 1998 (XB1)

Gears Tactics (PC, XB1)

Déménager (Commutateur, XB1)

SnowRunner (XB1)

29 avril

Neurones actifs (Commutateur)

Dread Nautical (Commutateur, XB1)

Déchiqueter! 2 – Ft. Sam Pilgrim (XB1)

Sortie du jeu vidéo le 30 avril

Bulle (Commutateur)

La campagne Call of Duty: Modern Warfare 2 remasterisée (XB1)

Tête de niveau (Commutateur)

Ministère de la radiodiffusion (Commutateur)

SEGA AGES: G-LOC Air Battle (Commutateur)

Streets of Rage 4 (Commutateur)

Le 1er mai

Esprits d’arcade (Commutateur)

Gun Crazy (Commutateur)

Swapperoo (Commutateur)

Divulgation: Toutes les sorties de jeux vidéo répertoriées dans cet article ont été faites par courtoisie envers vous, le lecteur, afin que vous sachiez ce qui est sorti cette semaine. Bleeding Cool n’a été payé pour publier aucun de ces titres par aucun des développeurs, éditeurs ou distributeurs pour répertorier ces jeux. Ces informations ont été collectées sur plusieurs sites Web un jour ou deux avant la publication effective. Nous ne sommes pas responsables des sociétés qui ne publient pas de titres, qui ne retirent pas de contenu à la dernière minute, ou de tout autre manquement à sortir le jeu à la date indiquée ci-dessus. Nous avons fait de notre mieux pour rechercher et vous apporter les informations les plus récentes dont nous disposons grâce à de multiples ressources en ligne. Ce qui a été fait simplement pour vous tenir informé de la date de publication du contenu et du moment où vous pouvez l’acheter si vous le souhaitez.

