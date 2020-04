Quand la saison 3 de Cobra Kai sera-t-elle publiée? La date de lancement du tracé, du casting et de la bande-annonce

– Publicité –



Mises à jour de la saison 3 de Cobra Kai: Cobra Kai a bien joué et a continué que la nostalgie des films The Karate Kid et créé de nouveaux personnages jeunes dans le processus. La série a des composants, comme un triangle amoureux, avec Miguel remportant le championnat All-Valley Karate mais la saison se termine.

Après une catastrophe qui a affecté la carrière du Dojo et de Johnny pour un sensei, la fin de l’année est arrivée. Le récit a défini son itinéraire pour durer toute l’année.

Bande annonce de la saison 3 de Cobra Kai

Après cela a fait bien mieux que ce que les fans attendaient, le spectacle a reçu d’excellents compliments. Nous sommes ravis de voir l’histoire continuer avec la rivalité épique. La bande-annonce de la saison peut être consultée ici.

Quelle est la date de sortie de la saison 3?

La saison 3 de Cobra Kai sera lancée sur Youtube Red au printemps 2020. Le renouvellement de cette émission a été confirmé, et nous allons devoir le trouver l’année. La date précise n’est pas encore connue, cependant, les rapports indiquent que ce sera vers le printemps. La saison est sortie le 24 avril 2019, et on peut s’attendre à un programme pour la saison 3.

Pourquoi la date de sortie de Cobra Kai est-elle retardée?

La saison 3 de Cobra Kai devrait être lancée le 24 avril 2020, car les saisons ont été publiées à la date de leurs années respectives. De nombreux affichages obtiennent car il n’y a aucune mise à jour sur la troisième période de la date de lancement de Cobra Kai retardée. Le tournage a été terminé cette année, et la série était en production, on pouvait s’attendre à la fin de la création, la saison 3 de Cobra kai sera lancée à la date susmentionnée.

Mise à jour – 1

Les fans attendent actuellement la nouvelle saison, comme nous sommes en 2020, les amoureux attendent le début de la saison 3 de Cobra Kai!

Le 6 décembre 2019, la saison 3 a officiellement terminé le tournage, qui n’a été montré par personne d’autre que l’inventeur de la série.

Nous obtiendrons Cobra Kai dans la troisième saison de 2020. Comme plus de détails sont affichés, nous vous mettrons à jour!

Qui fera partie de la distribution de Cobra Kai Saison 3?

Ce qui suit est inclus par le jet de Cobra Kai:

Xolo Maridueña en tant que Miguel Diaz

Ralph Macchio comme Daniel LaRusso

William Zabka comme Johnny Lawrence

Courtney Henggeler comme Amanda LaRusso

Tanner Buchanan en tant que Robby Keene

Mary Mouser comme Samantha LaRusso

Jacob Bertrand comme Hawk

Nichole Brown comme Aisha

Gianni Decenzo comme Demetri

Owen Morgan comme Bert

Hannah Kepple comme Moon

Martin Kove comme John Kreese

Cameron Markeles comme Frank

Asher Sheets en tant que nouvel élève de Cobra Kai

Une fois que nous aurons confirmé le nouveau casting pour la troisième saison, les informations sur le casting seront mises à jour par nous.

Quel est le complot de Cobra Kai?

La saison suivante, Miyagi-Do Dojos et Cobra Kai reçoivent des élèves de guerre. Daniel et Johnny viennent de réaliser leurs propres échecs, et le conjoint de Daniel ne veut plus de karaté dans leur propre vie. Il sera intéressant de vérifier si les compétitions se combinent et peuvent continuer à séparer leur guerre. Nous allons en outre découvrir les origines de Cobra et Miyagi Kai et admettre leurs arts.

