Revue Netflix – After Life Saison 2

Liam Hoofe revient sur After Life saison 2…

Les fans de longue date de Ricky Gervais sauront que sa production au cours de la dernière décennie a été quelque peu inégale. Après avoir marqué des circuits avec Le bureau et Suppléments au début du siècle, montre comme La vie est trop courte et Derek n’a jamais réussi à amasser le même niveau d’acclamation critique ou d’adoration des fans.

Beaucoup de fans étaient alors ravis Après la vie la saison 1 s’est avérée être un peu un succès. L’émission a raconté l’histoire de Tony, joué par Gervais, un homme qui luttait pour faire face à la perte de sa femme. Il a pris toutes les marques de commerce de Gervais et les a jetées toutes dans un grand mélangeur financé par Netflix, et bien qu’il ne soit peut-être pas dans la même ligue que Le bureau ou Suppléments, c’était encore un spectacle largement agréable.

Le gros problème avec Après la vie la saison 2, cependant, est que la saison 1 a raconté une histoire complète qui n’avait pas vraiment besoin d’être revisitée. À la fin de la saison, Tony avait accepté la perte de sa femme et était prêt à passer à autre chose. L’histoire avait atteint sa conclusion logique et c’était tout.

Cela signifie que le premier épisode de la saison 2 est passé en arrière sur cette fin et pour une grande partie de sa durée de six épisodes, Après la vie la saison 2 peine à justifier son existence.

Les thèmes qui ont rendu la première saison de l’émission si intéressante, notamment le chagrin, se sentent épuisés au moment où le générique de fin arrive sur la deuxième saison, mais Gervais continue de les enfoncer dans le sol avec scène après scène de Tony se vautrant dans son chagrin . L’épisode de clôture a un ou deux beaux moments mais en grande partie, nous finissons par revenir là où nous avons commencé.

Pour la plupart, l’humour a également été aspiré du spectacle. La marque de fabrique de Gervais, je ne peux pas le dire, mais je viens de faire un style d’humour qui semble un peu vieux à ce stade. Il y a des moments drôles occasionnels, principalement ceux impliquant certains des personnages étranges de la ville, mais les amateurs de Gervais auront déjà entendu les blagues à plusieurs reprises.

La distribution des personnages secondaires va de douce et sympathique à carrément inaccessible et, malheureusement, de grandes parties du spectacle sont passées avec les mauvais.

Un personnage, en particulier, un thérapeute joué par Paul Kaye est particulièrement irritant. Les diatribes du personnage sont clairement conçues comme une critique de la masculinité toxique, mais elles durent beaucoup trop longtemps et perdent tout impact. Ils obligent également le spectateur à suspendre quelque peu la réalité et, par conséquent, vous éloignent de tout moment percutant.

Certains personnages, comme Sandy de Mandeep Dillon, se voient cependant attribuer de minuscules rôles, ce qui est regrettable car ils semblent être les plus sympathiques et potentiellement intéressants de la série. Cela étant dit, le personnage de Diane Morgan est donné un peu plus d’importance cette fois-ci et elle parvient vraiment à équilibrer l’absurde et l’émotionnel incroyablement bien. Une relation florissante entre le facteur idiot de Gervais et la travailleuse du sexe au grand cœur, Lisa, offre également quelques bons moments.

Après avoir tellement aimé Après la vie saison 1, c’est dommage que la saison 2 peine à trouver quelque chose de nouveau et d’intéressant à faire avec les thèmes ou les personnages. Gervais a généralement fait deux saisons d’un spectacle et en est resté là, mais avec l’argent que Netflix jette à ce spectacle, vous pouvez vous attendre à ce qu’une troisième saison soit annoncée dans un très proche avenir.

Verdict: Saison 1 de Après la vie était un point de terminaison logique pour l’histoire de Tony et en tant que telle, et la saison 2 passe une grande partie de son temps à justifier son existence. L’inévitable troisième saison sera sans doute plus ou moins la même.

Liam Hoofe