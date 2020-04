Découvrez la trame de fond de Chewbacca, la beauté d’une femme et la meilleure recréation et plus / Film

The Morning Watch est une fonctionnalité récurrente qui met en évidence une poignée de vidéos remarquables provenant du Web. Il peut s’agir d’essais vidéo, de productions faites par des fans, de featurettes, de courts métrages, de croquis hilarants, ou tout ce qui a à voir avec nos films et émissions de télévision préférés.

Dans cette édition, découvrez la trame de fond de Guerres des étoiles héros Chewbacca, qui a eu toute une vie avant de devenir copilote de Han Solo sur le Millennium Falcon. De plus, regardez une recréation exceptionnelle en direct de certaines séquences musicales de La belle et la Bête fait par une femme utilisant son temps de quarantaine à bon escient. Enfin, écoutez Mulan star de la voix Ming-Na Wen participe à une certaine heure du conte.

https://www.youtube.com/watch?v=jotTxQ6P3wc

Tout d’abord, si vous n’avez pas suivi Star Wars en dehors de la saga Skywalker et du spin-off Solo: A Star Wars Story, la chaîne YouTube Looper a fait la chronique de la trame de fond des Wookiee pour combler certaines lacunes, y compris la Star constamment moquée. Wars Holiday Special, qui n’a jamais été officiellement mis à disposition sur vidéo à domicile ou en streaming. Donc, si vous avez toujours voulu en savoir plus sur Chewbacca, c’est votre chance.

BEAUTÉ ET LA BÊTE partie II pic.twitter.com/0tHql1i7mx – Mary Neely (@mneelzy) 23 avril 2020

Ensuite, acteur et réalisateur Mary Neely a fait bon usage de son temps de quarantaine en recréant des séquences musicales à partir de l’animation originale de Disney La belle et la Bête en utilisant tout ce qu’elle a autour de la maison. Elle joue tous les personnages, y compris non seulement Belle, mais tous les citadins, et même Gaston et LeFou. Oh, et avons-nous mentionné qu’elle filmait elle-même elle aussi? C’est une merveilleuse façon de passer quelques minutes de votre temps.

https://www.youtube.com/watch?v=wcjbsW9xrJg

Finalement, Mulan la chanteuse Ming-Na Wen a pris le temps de s’asseoir pour que Disney lise le livre pour enfants Une place pour Mulan. L’histoire est inspirée par la prochaine adaptation en direct du film d’animation de 1998, racontant une histoire originale avec des personnages familiers.

