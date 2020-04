La Mercedes Classe E haut de gamme (E 350d) est désormais plus puissante sous son apparence BS6!

Avec la mise à jour BS6, Mercedes est passée à un moteur six cylindres en ligne de 3,0 litres plus puissant à la place de l’ancien moteur V6 de 3,0 litres pour la gamme supérieure à E 350d. Il est maintenant au prix de Rs 75,29 lakh.

Vous ne le saviez probablement pas, mais la variante de pointe de la Mercedes Benz Classe E, la E 350d, n’est plus en vente en Inde depuis plusieurs mois. Mercedes Benz avait vendu toutes les actions BS4 existantes en décembre 2019 et elle était absente de la gamme des constructeurs automobiles pour les premiers mois de 2020. Maintenant, Mercedes-Benz a ramené la version Elite haut de gamme de la Mercedes E 350d et son maintenant disponible pour un prix de Rs 75,29 lakh (ex-showroom) sous sa forme BS6.

Le BS6 Mercedes E-350d lancé pour un prix de Rs 75,29 lakh et son aussi plus puissant qu’auparavant.

La BS6 Mercedes Benz E 350d est propulsée par un moteur diesel six cylindres en ligne de 3,0 litres. Ce n’est pas un nouveau moteur dans le privilège de Mercedes en Inde car il a déjà propulsé le S 350d sous la forme BS6 à partir de 2018. Plus tard, il a également été introduit sur le G 350d et le GLE 400d. Ce moteur diesel de 3,0 L produit 286 ch et 600 Nm de couple. Avec la mise à jour BS6, le E 350d voit en fait une augmentation de puissance car le Mercedes E 350d conforme aux spécifications BS4 était propulsé par un moteur diesel V6 de 3,0 L de 258 ch et 620 Nm de toruqe de pointe.

Alors que le couple a baissé de 20 Nm, la puissance a augmenté de 32 ch et c’est une forte augmentation de puissance qui se ressentira certainement. La perte de couple de 20 Nm ne sera pas ressentie autant lorsque vous avez encore 600 Nm sur le robinet. Le moteur est accouplé à une boîte de vitesses automatique à 9 rapports et Mercedes revendique un temps de 0 à 100 km / h de seulement 5,7 secondes pour la nouvelle E 350d. C’est également la seule variante de la gamme Classe E équipée d’une suspension pneumatique.

En termes de style, cette Classe E haut de gamme se distingue de ses frères et sœurs à quatre cylindres avec ses roues plus grandes de 18 pouces par rapport aux roues de 17 pouces de ce dernier. Soit dit en passant, le modèle à quatre cylindres de classe E a été le premier modèle de Mercedes à être converti de la version BS4 en version BS6 l’année dernière. L’E 350d est également unique pour sa garniture en frêne noir à pores ouverts à l’intérieur de la cabine. Il s’agit du modèle de la gamme E-Class et il est donc naturellement équipé de toutes les cloches et sifflets que vous trouvez déjà dans les modèles à quatre cylindres.

Il dispose également de fonctionnalités supplémentaires, notamment la fonction de mémoire pour les sièges avant et la direction, les chargeurs de téléphone sans fil aux sièges avant et arrière – l’Exclusif n’a qu’un seul chargeur à l’arrière et une caméra à 360 degrés. Fait intéressant, le E 350d obtient la technologie de voiture connectée basée sur un adaptateur de Merc tandis que les E200 et E220d obtiennent la technologie basée sur eSIM ‘me Connect’. La Mercedes E 350d rivalise avec la BMW 530d et la 630d GT et même si l’Audi A6 appartient au même segment, elle n’est proposée qu’avec un moteur à essence et n’est pas un concurrent direct pour ces berlines de luxe diesel.