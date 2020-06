Découvrez la bande-annonce du film d’horreur de la nouvelle guerre mondiale 2 Ghosts Of War

Fantômes de guerre est un nouveau film d’horreur de la Seconde Guerre mondiale de Vertical Entertainment qui sortira sur DirectTV le 18 juin, avec une extension à d’autres services numériques le 17 juillet. Les stars du cinéma Brenton Thwaites, Alan Ritchson, Skylar Astin, Theo Rossi, Kyle Gallner, Billy Zane, et Shaun Toub, et est écrit et réalisé par Eric Bress. Le film a de très beaux visuels dans la bande-annonce et a l’air bien mieux que je ne le pensais quand je l’ai ouvert. Découvrez la bande-annonce, le synopsis et l’affiche pour Fantômes de guerre en bas.

Synopsis et affiche de Ghosts of War

« Ghosts of War suit cinq soldats américains aguerris affectés à la tenue d’un château français vers la fin de la Seconde Guerre mondiale. Anciennement occupé par le haut commandement nazi, ce répit inattendu tombe rapidement dans la folie lorsqu’ils rencontrent un ennemi surnaturel bien plus terrifiant quoi que ce soit vu sur le champ de bataille. «

Vous voyez, cela ressemble en fait à une promesse. L’horreur de la Seconde Guerre mondiale n’a rien de nouveau Suzerain a été un succès lors de sa sortie il y a quelque temps. Je ne sais pas encore si ce film pourrait atteindre ces sommets, mais la bande-annonce promet des sensations fortes et est assez divertissante pour me procurer une montre à coup sûr. Le plus: les fans de SOA peuvent profiter de Theo Rossi. J’ai l’impression qu’il n’a pas été beaucoup depuis la fin du spectacle. Super talentueux aussi, donc c’est agréable de le voir apparaître ici. Je ne sais pas, il y a tellement de bonne horreur sur les services de streaming en ce moment et à venir, mais tout n’est pas aussi joli que Ghosts of War. Je suppose que nous saurons tous quand il sortira bientôt.

Le post Check Out Trailer For New World War 2 Horror Film Ghosts Of War est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.