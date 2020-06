Critique de « Da 5 Bloods »: est-ce positif ou négatif? Trouver!

– – –

Da 5 Bloods est un film basé sur la guerre du Vietnam réalisé par Spike Lee. Le film est diffusé sur la plateforme de streaming de Netflix. Le « Da 5 Bloods » est sorti le 12 juin 2020. La bande-annonce du film est sortie il y a quelques jours. En outre, la bande-annonce a reçu une bonne réponse du public. Vérifiez si le film a eu la même réponse qu’une bande-annonce ou non?

Da 5 Bloods Review: positif ou négatif?

Le public est définitivement prêt à se faire plaisir. La réponse du film n’est pas la même que celle de la bande-annonce, elle est encore plus excitante. La bande-annonce a reçu une réponse positive et le film semble être un blockbuster.

Qu’est-ce qui rend le film si spécial?

– – –

Da 5 Bloods de Spike Lee est excitant et un blockbuster en raison de sa direction. Spike Lee a déjà fait des films de niveau Oscar et c’est aussi une merveilleuse création de sa part. L’intrigue de l’histoire tourne autour de 5 amis qui se rencontrent après quelques années. Ils ont été impliqués dans la guerre du Vietnam et le film dépeint également les effets durs de la guerre.

Les 5 Bloods décident de retourner sur le terrain de la guerre. Pour présenter leurs condoléances à leur partenaire qui a également participé à la guerre et n’a pas pu survivre. Jusqu’à ce point, l’histoire du film était bonne. Après ce point, l’intrigue du film est devenue légendaire. Il y avait une merveilleuse torsion. Twist était que les 5 Bloods ne sont pas simplement allés faire leurs adieux à leur partenaire. De plus, ils s’y sont rendus pour trouver de «l’or» qui était caché dans les champs, pendant la guerre. Plus de gens se joignent à eux dans la tentation de l’or.

Regardez immédiatement le film pour savoir comment il se termine, c’est un incontournable!

– – –