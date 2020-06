Lovie Simone et Celeste O’Connor dans Selah And The Spades

À ce jour, les tropes des groupes sociaux des lycées de moviedom sont gravés dans la pierre: il y a les jocks, les geeks du groupe, les burnouts, les plastiques, les dames roses, etc., etc. Mais en Selah et les piques– le nouveau drame pour adolescents qui frappe Amazon Prime en streaming aujourd’hui – nous est présenté avec cinq «factions» non basées sur le statut social, mais construites autour d’un besoin utilitaire de survie. Prenons, par exemple, les Spades, qui partagent la responsabilité de fournir à leurs collègues tous les besoins de leur parti. Si tout cela semble un peu fantaisiste, eh bien, c’est juste ce que la vie et la mort du lycée peuvent ressentir lorsque vous êtes adolescent, et c’est quelque chose que la scénariste / réalisatrice Tayarisha Poe comprend profondément dans le monde élégant, mais ancré de son premier long métrage . Au cœur du film se trouvent Selah – le cerveau titulaire de The Spades – et Paloma, un nouveau venu à l’école que Selah a décidé de préparer comme son successeur après son diplôme. En tant que Selah et Paloma, les nouveaux arrivants relatifs Lovie Simone et Celeste O’Connor font de bonnes premières impressions, nous avons donc sauté sur l’occasion pour parler à la paire d’étoiles montantes de la vie dans le monde riche de Poe. Simone et O’Connor se sont ouverts sur la politique des adolescents, créant un lien à vie sur le plateau et l’expérience rafraîchissante de dépeindre des enfants noirs qui sont libres d’être eux-mêmes sans punition.