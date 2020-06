Découverte choquante d’un EGG de 68 millions d’années en Antarctique qui ressemble à un « ballon de football dégonflé » !!! 2ème plus vieux au monde !!!

Tout récemment, les géologues de l’Antarctique ont fait une découverte très choquante. Les géologues ont fait une découverte unique sur l’île Seymour, située au large des côtes de l’Antarctique.

A propos de la découverte-

Les géologues ont découvert un œuf qui ressemblait à un ballon de football dégonflé. Ce fut une découverte différente car l’œuf est de taille énorme. Cet œuf n’est pas beaucoup plus petit si on le compare au plus gros œuf qu’un animal vivipare (pondeur) ait jamais pondu. Selon la taille, cet œuf n’est que légèrement plus petit que Les oiseaux éléphants incapables de voler de Madagascar. Après sa découverte, les scientifiques ont décidé de l’appeler « The Thing ».

Les géologues ont également déclaré qu’il s’agissait en fait du deuxième plus gros œuf jamais découvert. La taille de l’œuf est d’environ 8-11 pouces ou 20-29 centimètres.

À quelle espèce appartient-il?

Les dinosaures ont d’énormes œufs, mais cet œuf ne ressemble à un dinosaure sous aucun autre aspect (sauf la taille). Les dinosaures ont des œufs qui ont des coquilles dures. Cet œuf nouvellement trouvé a des coquilles molles. Les géologues ont décrit l’obus comme un «parchemin».

Ils ont également découvert que le fossile avait environ 68 millions d’années. Ils supposent qu’il appartenait peut-être à des reptiles qui vivaient aux côtés des dinosaures.

Lucas Legendre, un paléontologue de l’Université du Texas a décrit le fossile en disant

«Il ressemble un peu à un ballon de football dégonflé: allongé, effondré, avec de nombreux plis et plis à sa surface. Un côté est aplati, ce qui suggère que c’est là qu’il est entré en contact avec le fond marin. Sa coquille d’oeuf est très mince et mal minéralisée, comme dans les œufs de lézard et de serpents »

Sur le site de la découverte des fossiles, personne n’a trouvé d’autres restes embryonnaires. Ils n’ont pas trouvé le squelette de sa mère présent avec le fossile. En conséquence, il leur est difficile d’identifier l’espèce ou même le type de reptile auquel l’œuf devait appartenir.

Le fossile de «football dégonflé» de l’Antarctique est le deuxième plus gros œuf au monde https://t.co/WsuwYz0LDN pic.twitter.com/Z8XknayF9K – Reuters (@Reuters) 17 juin 2020

La vue de l’œuf a dérouté l’équipe de géologues. Cela nous dit que ce fut une grande découverte dans ce domaine. Comme ils ne l’ont découvert que récemment, les informations disponibles sont très limitées.