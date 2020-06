Ne vous attendez pas à ce que les premiers astronautes Artemis de la NASA conduisent sur la lune dans une voiture lunaire de luxe

L’année dernière, la NASA s’est objectif ambitieux : Envoyez des astronautes marcher sur la lune en 2024. Maintenant, l’agence est en train de planifier ce que les astronautes feront pendant ces excursions.

La NASA n’a pas posé d’êtres humains sur un autre monde depuis près de 50 ans, pas depuis la mission Apollo 17 sur la Lune en 1972. Mais c’est l’objectif de l’agence pour son Programme Artemis . Ainsi, l’agence combine cette expérience d’Apollo avec ce qu’elle a appris au cours de décennies de vie et de travail sur la Station spatiale internationale, et saupoudrer certains défis qu’elle veut relever en préparation du prochain jalon d’exploration majeur, une mission humaine sur Mars.

Dans une série de présentations faites le mois dernier, le personnel de la NASA a décrit certains détails de la vision de l’agence pour une nouvelle ère de promenades lunaires. En particulier, les représentants ont donné une idée de la façon dont les activités extravéhiculaires, ou EVA, première mission débarquée , Artemis 3 en 2024, pourrait se déployer.

Tout d’abord, les bases: au cours de la mission, deux astronautes passeront environ 6,5 jours sur la surface lunaire, a déclaré Lindsay Aitchison, ingénieur en combinaison spatiale à la NASA, lors de l’atelier virtuel sur les sciences de la surface lunaire qui s’est tenu le 28 mai.

C’est près de deux fois la durée des séjours les plus longs des astronautes pendant la Missions d’Apollo . Au cours de ce séjour, les astronautes mèneront environ quatre activités extravéhiculaires, chacune pouvant durer environ six heures, a déclaré Aitchison, correspondant à la durée des excursions typiques à l’extérieur de la Station spatiale internationale.

Lors de la première mission d’atterrissage en équipage, les astronautes devront utiliser leurs propres deux pieds pour contourner la surface lunaire. La NASA ne s’attend pas à avoir un gros rover à la surface et prêt à aider l’exploration jusqu’au premier atterrissage en équipage au plus tôt. « Nous serons limités à l’équipage et à la distance qu’il pourra parcourir de ses deux pieds », a déclaré Aitchison. « C’est encore une distance assez large, mais elle est quelque peu limitée jusqu’à ce que nous arrivions aux autres phases d’exploration. »