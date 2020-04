DC Universe présente POISON IVY pour les festivités du JOUR DE LA TERRE

Crédits: DC Comics



DC mettra en vedette Poison Ivy pour le Jour de la Terre de cette année mercredi – pointant vers plusieurs bandes dessinées et émissions d’animation sur le service de streaming DC Universe.

« Chaque jour est le Jour de la Terre pour le méchant emblématique de DC, Poison Ivy », a déclaré un porte-parole de DC. « Amoureux passionné de la terre et sa défense numéro un contre l’humanité, Poison Ivy a été un personnage essentiel des bandes dessinées de DC tout au long de son histoire. »

Sur le front de la bande dessinée, DC Universe recommande Poison Ivy: Cycle de vie et de mort, Origine secrète # 36 (Récit de Neil Gaiman sur son origine), Origines secrètes # 10 (son origine ‘New 52’), Batman: Poison Ivy # 1, Jokers Asylum: Poison Ivy # 1, Detective Comics avec Poison Ivy, Batman: Harley et Ivy, Batman # 181 (sa première apparition), et l’arc « Hot House » de Batman: Legends of the Dark Knight en # 42 et # 43.

Sur le front animé, DC Universe recommande le courant Harley Quinn série, ses apparitions dans Batman: la série animée, et Le Batman.