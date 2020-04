Fraggle Rock Rocks On sur Apple TV + avec de nouveaux mini-épisodes originaux

Vous vous sentez déprimé? Eh bien, dansez vos soucis. Inquiétude pour un autre jour alors que Apple TV + s’apprête à être lancé Fraggle Rock: Rock On!, une série de nouveaux mini-épisodes originaux. Créé par Jim Henson, Fraggle Rock créé en 1983 sur cinq saisons sur HBO. La série s’est déroulée dans un monde souterrain plein de personnages hauts en couleurs, dont Doc, Sprocket the Dog, Boober, Gobo, Red, Mokey, Wembley et Junior Gorg. Le casting d’origine a joué Gerard Parkes, Steve Whitmire, Dave Goelz, Jerry Nelson, Karen Prell, Tim Gosley, Kathyrn Mullen, et Richard Hunt. La dernière incarnation propose de nouvelles histoires et des chansons classiques de Fraggle qui font leurs débuts aujourd’hui.

Fraggle Rock aide les adultes et les enfants à faire face à la distance sociale

Selon Date limite, Fraggle Rock: Rock On! met l’accent sur la façon dont nous sommes tous connectés par l’amitié à l’ère de la distanciation sociale. Bien que les Fraggles puissent être dans différentes parties des grottes de Fraggle Rock, ils trouvent toujours des moyens de s’amuser avec de la musique, de la bêtise, des invités spéciaux et bien sûr l’aide de Doozertubes, des appareils créés par les Doozers industrieux. Dans le premier mini-sode intitulé « Shine On », de nouveaux Doozertubes sont livrés dans les grottes de Fraggles, leur permettant de se réunir pour une chanson préférée, « Shine On, Shine On Me ». Voici la bande-annonce de la nouvelle série.

Fraggle Rock Crew utilise une ingéniosité créative via les smartphones

Ce qui rend la série unique, c’est la façon dont la production a tourné la série sur les iPhones depuis leurs maisons individuelles. Les mini-sodes sont produits par la société Jim Henson, qui a également développé la série originale des années 80. Halle Stanford et John Tartaglia sont les producteurs exécutifs. Le regain d’intérêt n’est pas surprenant étant donné que HBO a remasterisé la série originale en 2016. Quel est votre plus grand souvenir de la série originale? Fraggle Rock: Rock On! est diffusé le mardi sur Apple TV +. Voici l’ouverture originale de la série des années 80.

