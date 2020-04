DC lance Wonder Woman 1984 Virtual Backgrounds pour Zoom

DC a publié un autre ensemble d’arrière-plans virtuels pour la vidéoconférence Zoom. Cette fois, le thème est Wonder Woman 1984, la suite à venir initialement prévue pour juin avant que la pandémie de coronavirus ne la force à revenir en août. Mais même si nous ne pouvons pas regarder Wonder Woman 1984 dans les salles (et même août est optimiste), au moins nous pouvons participer à des appels de visioconférence sur Zoom ou un autre logiciel de visioconférence avec un Wonder Woman 1984 fond thématique.

Bien sûr, en utilisant l’un de ces Wonder Woman 1984 les arrière-plans virtuels pourraient finir par donner à l’un de vos collègues une crise en raison de la palette de couleurs audacieuse, mais bon, ce sont des temps étranges et nous devons tous faire face à beaucoup d’adversité. Un communiqué de presse de DC détaille les antécédents:

Ils n’avaient pas de vidéoconférence ni de repaire en ligne en 1984. Heck, les ordinateurs personnels étaient à peine une chose. Mais cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas apporter les couleurs et le style de cette décennie – avec l’un des super-héros les plus populaires de la planète – à nos appels vidéo aujourd’hui. Warner Bros.a publié quatre arrière-plans différents Wonder Woman 1984 aux couleurs vives pour les fans à télécharger et à utiliser tout en comptant les jours jusqu’à ce que le film très attendu débute en août. Et comme si cela ne suffisait pas déjà pour nous faire tourner dans l’excitation comme un Gal Gadot sur le plateau, ils ont également publié un nouvel objectif WW84 pour Facebook, Instagram et Snapchat pour tous les super-héros des médias sociaux.

DC semble vraiment excité par ces arrière-plans, mais ce n’est pas si choquant. Avec tout le monde coincé à l’intérieur pendant la pandémie, Zoom et d’autres logiciels de réunion sont devenus le seul moyen pour beaucoup d’entre nous d’avoir une interaction en face à face. En conséquence, les arrière-plans virtuels sont devenus l’équivalent en quarantaine de l’affichage de peintures ou de statues sur le mur de votre bureau. Téléchargez l’un des arrière-plans ci-dessous et utilisez-les à votre guise dans votre logiciel de vidéoconférence préféré.







