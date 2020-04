DC Universe / CW’s STARGIRL Season Premiere

Par Kat Calamia, contributeur des meilleurs plans 21 avril 2020 09h00 HE

Première série Stargirl

Réalisé par Glen Winter

Écrit par Geoff Johns

Avec Brec Bassinger, Luke Wilson, Amy Smart, Trae Romano, Christopher James Baker, Yvette Monreal, Anjelika Washington, Cameron Gellman, Hunter Sansone

Produit par Mad Ghost Productions, Berlanti Productions, DC Entertainment, Warner Bros. Television

«Évaluation Rama: 6 sur 10

Que feriez-vous si vous découvriez que votre beau-père était un super-héros… enfin un acolyte? Stargirl reste fidèle à la source avec le co-créateur Geoff Johns qui écrit le pilote et co-présente la série complète dans une franchise de bandes dessinées dédiée à sa défunte sœur. Les poids lourds de DC TV Greg Berlanti (l’homme derrière le La Flècheverset) et Glen Winter (réalisateur de longue date de DC TV) créent également un buzz supplémentaire. Le pilote jette les bases importantes d’une série prometteuse et présente le potentiel de personnages bien équilibrés.

Crédit: DC Universe



Stargirl suit Pat Dugan, membre de la JSA, ne serait-ce que pour son rôle d’associé de Starman, ébranlé par la destruction de la Justice Society of America. Bien que Courtney Whitmoore de Brec Bassinger soit la véritable star de la série, la représentation de Luke Wilson en tant que Pat est la vedette. Duggan essaie de diriger son nouveau rôle de père vers une fille adolescente, tout en déplaçant toute sa famille dans la petite ville de Blue Valley. Wilson dépeint parfaitement son désir d’être un bon père et même un super-héros, ce qui crée une dynamique père / fille intrigante qui, nous l’espérons, guidera le spectacle comme il l’a fait dans les bandes dessinées.

Courtney brille le plus lorsqu’elle est avec le personnel – avec ses compétences en gymnastique, elle capte facilement ses mouvements avec une étincelle d’excitation. Bien que sa vie au lycée soit un peu fade – contrairement aux bandes dessinées, elle n’a pas de groupe d’amis de base, et tous les élèves avec lesquels elle interagit se présentent comme des stéréotypes du lycée, ce qui aplatit son arc d’histoire global.

Crédit: DC Universe



La création de personnage peut nécessiter un peu de travail, mais le pilote fait un excellent travail pour offrir l’action de super-héros haut de gamme que nous attendons avec ce type d’émissions DC. Stargirl ressemble à une série télévisée à gros budget qui ne retient pas ses effets spéciaux. Cela donne au récit l’occasion de présenter une pincée de différents types de jeux de puissance que nous ne voyons pas assez dans les autres programmes de héros solo.

Stargirl est autant sur la chute de la Justice Society of America que sur l’histoire d’origine de Courtney Whitmoore – et ce mélange est ce qui peut faire en sorte que cette histoire se démarque des innombrables autres émissions de bandes dessinées diffusées en ce moment. La série a beaucoup de potentiel pour être un grand spectacle si elle se penche sur les thèmes qui sont déjà intégrés dans son histoire – l’héritage, la famille et le brillant optimisme d’un jeune héros.

Stargirl fait ses débuts sur le service de streaming DC Universe le 18 mai et le lendemain sur la CW à 21 h HNE.