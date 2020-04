Mark Taylor sur la lettre de la CPI

L’ancien capitaine australien Mark Taylor a révélé qu’il avait écrit à l’International Cricket Council lors de la tournée de 1995 aux Antilles, pour mettre en évidence une faiblesse des lois du jeu après un sort brutal des rapides bowling Curtly Ambrose et Courtney Walsh.

Pour marquer le 25e anniversaire de la tournée, qui a vu l’Australie battre les Antilles pour la première fois depuis l’été 1975-1976, Taylor s’est assis avec Large monde du sport de réfléchir sur l’une des séries les plus historiques de son temps en tant que skipper.

Présenté comme la bataille officieuse pour le classement n ° 1 mondial, l’équipe de Taylor est arrivée dans les Caraïbes, déterminée à inverser le résultat de la dernière rencontre entre les deux équipes, une victoire 2-1 des Antilles en Australie en 1992-93.

Cette série a vu l’équipe australienne arriver à deux reprises de la victoire, lorsque les Antilles ont remporté une célèbre victoire lors du quatrième test à Adélaïde, avant qu’Ambrose ne se déchaîne lors du match final à Perth.

Malgré le chagrin de cette perte, Taylor dit qu’il y avait beaucoup de points positifs à tirer de la série.

« Je pense que ce que 92-93 nous a appris, c’est que nous étions à peu près aussi bons, sinon meilleurs que les Antilles », a-t-il déclaré.

« Nous avons perdu à Adélaïde par un seul point, puis nous avons été battus à Perth, mais jusqu’au dernier jour à Adélaïde, nous étions la meilleure équipe de cette série.

« Nous avions la conviction que nous allions mieux, et il est probablement juste de dire qu’ils ne l’étaient pas. Nous pensions que nous allions leur donner une bonne course en 1995. »

Mark Taylor est présidé par ses coéquipiers australiens. (Fairfax)

Le point de Taylor au sujet du déclin de la qualité du côté des Antilles est important. Un certain nombre de grands noms de longue date, tels que Gordon Greenidge, Viv Richards, Malcolm Marshall et Jeff Dujon avaient tous pris leur retraite au cours des quatre années précédentes.

L’ancien polyvalent anglais Derek Pringle a récemment écrit que le déclin des Antilles avait commencé avec la retraite de Greenidge en 1991, puis s’était accéléré après que son partenaire d’ouverture Desmond Haynes ait joué son dernier match en 1994.

« Je pense que l’argument de Derek est valable », a déclaré Taylor.

« Au moment où Gordon n’était pas là, vous pouviez voir qu’ils avaient du mal à se remplacer à l’identique, et cela arrive, surtout après une période de domination.

« Ils avaient un alignement de gars comme Greenidge, Haynes, Richards et Richie Richardson, les noms tombent sur la langue.

« Ensuite, tout d’un coup, vous avez Stuart Williams et Sherwin Campbell et Phil Simmons. Ce sont de bons joueurs, mais ce ne sont pas de grands joueurs.

« Il n’est pas facile de trouver continuellement de grands joueurs.

« Quand Gordon est allé, il y avait un trou, et il est devenu plus profond quand Dessie est parti. Comme les Antilles l’ont découvert, quand vous êtes continuellement deux ou trois pour peu, vous avez toujours des ennuis, même avec quelqu’un comme Brian Lara. Il ne peut pas faire grand-chose quand des guichets tombaient autour de lui. «

Alors que les goûts de Marshall, Patrick Patterson et Ian Bishop n’étaient plus là, à Ambrose et Walsh, les Antilles comptaient toujours deux des meilleurs joueurs de bowling de tous les temps, et avec Kenny et Winston Benjamin (aucune relation) à l’appui, c’était encore une attaque plus qu’utile.

Mais Taylor dit que les Australiens étaient prêts à relever le défi.

« Il n’y avait aucune crainte du côté de 1995 », a-t-il déclaré.

« Nous avions eu une bonne conversation avant les tests sur le bowling à courte hauteur. Je me souviens avoir dit aux gars que nous allions le faire, et quiconque ne pensait pas que nous allions l’obtenir ne devrait pas être assis dans le chambre.

« Il serait juste de dire que le bâton de Glenn McGrath en 1995 n’était pas si bon, mais il était aussi féroce à leur queue qu’à lui.

« Il n’y avait aucune crainte que nous allions être intimidés par les Antilles, nous étions là pour gagner. »

Les Antilles ont remporté la série d’une journée qui a précédé les tests 4-1, même si Taylor dit qu’il se souvient avoir dit au camp qu’ils n’étaient pas là pour les one-dayers, ce sont les matchs de test qui ont compté.

Mais avant le début de la série Test, les Australiens ont subi un double coup. Les quilleurs d’ouverture Damien Fleming et Craig McDermott ont tous deux dû rentrer chez eux, Fleming avec une blessure à l’épaule, tandis que McDermott a été blessé dans des circonstances bizarres.

Mark Taylor célèbre avec le trophée Frank Worrell. (Fairfax)

« Cela va surprendre les gens, mais Craig était en train de courir avec moi, de toutes les personnes », a déclaré Taylor.

« Nous courions du sol à la Guyane, et Craig a sauté d’une digue et a cassé la capsule à la cheville.

« Nos deux quilleurs d’ouverture allaient être Fleming et McDermott, deux gars qui pouvaient balancer le ballon loin de leurs droitiers, et ils rentrent tous les deux avant le premier test.

« Mais de l’adversité vient l’opportunité, et je me souviens avoir marché jusqu’à Glenn McGrath, et lui avoir dit qu’il serait l’un des chefs de file de notre attaque.

« Sa réponse a été » il s’agit d’une période sanglante « et il s’est avéré que l’histoire montrera qu’il avait parfaitement raison. »

Avec seulement 23 tests entre eux, McGrath (neuf tests), avec Paul Reiffel (12) et Brendon Julian (deux), ont peut-être formé l’attaque de rythme la moins qualifiée d’Australie depuis le nadir du milieu des années 1980, même si dans ce cas, ils avaient le génie établi de Shane Warne pour les soutenir.

Mais les quilleurs australiens ont frappé fort le premier jour de la série à la Barbade, et lorsque le capitaine Richie Richardson est parti, l’équipe locale était tombée à 3-6. Le score a été une surprise pour les Australiens après que les Antilles eurent remporté le tirage au sort et choisi de battre, Taylor déclarant qu’ils s’attendaient à un match avec un score élevé avec peu de démons évidents dans le terrain.

Mais la controverse n’a jamais été loin de la surface, et lorsque Steve Waugh a réclamé une prise controversée pour renvoyer Brian Lara le jour de l’ouverture, les choses ont mal tourné.

Les replays ont montré que Waugh perdait le contrôle du ballon alors qu’il tombait au sol. Waugh a déclaré plus tard qu’il n’avait aucun doute que c’était une bonne prise, le ballon ne touchant jamais le sol.

Les fans de Bridgetown ont commencé à chahuter les Australiens, mais Taylor dit qu’il n’a jamais été question de rappeler Lara.

« Steve a certainement perdu le contrôle du ballon alors qu’il tombait au sol. Je ne pouvais pas voir sur les glissades si le ballon avait touché le sol ou non. Ce que nous avons fait était de demander à Steve s’il pensait qu’il avait attrapé le ballon, il a dit ‘ Oui, alors vous laissez les arbitres décider « , a déclaré Taylor.

« S’ils avaient dit que ce n’était pas le cas, nous aurions pu continuer le match, c’est comme ça qu’on m’a toujours enseigné.

« Les arbitres pensaient qu’il l’avait attrapé, Steve pensait qu’il l’avait attrapé, alors vous passez à autre chose. »

Taylor ne se souvient d’aucune conversation entre lui-même et Richardson, ou avec l’arbitre du match, concernant la capture. Mais le drame hors champ s’est intensifié le deuxième jour du match, lorsque l’entraîneur australien Bob Simpson a été transporté à l’hôpital pendant la séance du matin avec un caillot de sang dans la jambe gauche.

Un cas de thrombose veineuse profonde (TVP) a été diagnostiqué, mais une fois le choc initial épuisé, les joueurs ont trouvé le côté amusant.

« C’était en fait assez surréaliste, parce que Simmo était un homme si dur en tant que joueur et entraîneur », a déclaré Taylor.

« Le voir emmené à l’hôpital pour quelque chose qui ne ressemblait pas à un coup physique, ce n’était pas un os cassé, c’était un vrai choc pour nous tous.

« Il n’est jamais bon de perdre son entraîneur, mais le bus de l’équipe passait devant l’hôpital en sortant du sol et nous traînions par la fenêtre en criant » G’day Simmo! «

« Les joueurs ont tendance à faire la lumière sur des choses comme ça. Nous sommes évidemment allés lui rendre visite pour nous assurer qu’il allait bien, mais une fois que nous avons su qu’il n’était pas trop mal, vous vous en rendez compte. »

L’Australie a remporté ce premier test par 10 guichets, McGrath ramassant le premier de ce qui serait 29 traits à cinq guichets dans le cricket d’essai.

Taylor était au pli lorsque l’Australie a remporté la victoire dans le match, mais le souvenir des souches s’est avéré un défi pour le capitaine.

« C’est vrai! J’ai eu deux ou trois souches et je cours du sol, puis un gars m’a attrapé alors que je courais du sol », a déclaré Taylor.

« Il tient bon, et je le regarde et il me regarde. Ma première pensée a été qu’il ne serait pas très approprié de le frapper avec ma batte! Mais je pense que ma botte aurait pu être proche de lui et de bien sûr, je portais des pointes.

« Alors j’ai marché sur son pied et il a lâché prise et j’ai décollé!

« J’ai gardé les souches. J’aurais peut-être donné un couple, mais je pense qu’il y en a encore un à la maison. »

Lors du deuxième test à Antigua, Taylor et son partenaire d’ouverture Michael Slater ont dû faire face à neuf overs le deuxième soir, Ambrose et Walsh accélérant le rythme.

Taylor et Slater ont survécu à l’examen de recherche des quilleurs légendaires, mais non sans un certain degré de douleur, les deux batteurs portant de grands packs de glace sur leur épaule dans le vestiaire par la suite.

Plus tôt dans la série, Slater avait déclaré à la presse que les quilleurs antillais n’avaient aucune crainte pour les batteurs australiens, un commentaire qui n’a pas été bien reçu par les habitants.

Selon le journal de tournée de Steve Waugh, publié peu de temps après la série, Ambrose aurait déclaré aux médias locaux avant le deuxième test que « Slater va avoir 19 ambulances qui l’attendent quand il se mettra en batte dans ce match. »

Taylor dit que le sort à Antigua a été l’un des plus brutaux qu’il ait jamais affrontés.

« J’ai en fait écrit une lettre à l’ICC après ce match de test, qui s’est terminé par un tirage au sort. Nous avons eu un peu de pluie et cela s’est terminé par un tirage au sort », a-t-il déclaré.

« Mais cette deuxième nuit, nous avons fait face à neuf overs. Cela fait 54 livraisons. Je pense que 35 ou 40 d’entre eux étaient des balles à pas court qui passaient quelque part entre la poitrine et la hauteur de la tête.

« Quatre ou cinq balles de plus étaient courtes. Ils avaient droit à deux videurs, mais cela ne compte pas les balles à la poitrine. Pour moi, c’était du bowling intimidant. »

Les lois du jeu avaient été modifiées en 1995 pour permettre spécifiquement aux quilleurs de livrer « deux livraisons rapides à courte distance et plus », la définition ne couvrant que les balles passant au-dessus de la hauteur des épaules.

Les boules lancées sur les côtes ne comptaient pas pour les deux livraisons à courte distance autorisées.

Selon Taylor, qui a confirmé qu’il n’avait jamais reçu de réponse de la CPI, le libellé supplémentaire de la loi était un pas en arrière.

« Quand j’ai écrit à la CPI, je disais essentiellement à quel point j’aimais l’ancienne loi. L’ancienne loi parlait simplement que les arbitres étaient habilités à appliquer le bowling intimidant », a déclaré Taylor.

« Si quelqu’un joue au bowling tout le temps, il n’essaie pas de vous faire sortir, il essaie juste de vous intimider. La nouvelle loi pour moi n’est pas la meilleure loi. L’ancienne loi est meilleure si les arbitres l’administrent correctement . «

Ce test s’est terminé par un match nul malgré le fait que les deux équipes aient été éliminées à moindre coût lors de leurs premières manches, mais Taylor conteste que l’Australie était toujours en mode vacances après leur victoire confortable dans le match d’ouverture.

Mark Taylor (Getty)

« Quelle est la bonne préparation pour un match de cricket? » Il a demandé.

« Ces jours-ci, tout le monde veut marquer les I et les T et s’assurer que tout est juste ainsi et que tout est fait de manière si rigide qu’ils pensent qu’ils ne peuvent pas être tenus pour responsables d’une mauvaise performance.

« Ma théorie était d’essayer de garder tout le monde aussi léger que possible, sans être idiot à ce sujet. Il ne s’agissait pas de ne pas se préparer, mais il ne s’agissait pas toujours de réduire la maison.

« Oui, nous avons été sortis pour 216, mais ensuite nous les avons sortis pour 260, parce que nous étions plus légers et que nous aimions le cricket.

« Si vous allez jouer des matchs de test de cinq jours, sept ou huit heures par jour, vous ne pouvez pas être allumé pendant ce temps.

« Si vous êtes tendu ou trop préparé, vous ne jouez pas de votre meilleur cricket, car vous ne pouvez pas vivre comme ça pendant cinq jours. »

Le deuxième test tiré a quitté l’Australie avec une avance de 1-0 sur la série, la préparant à un point culminant lors des deux derniers matches de la série.

La deuxième partie de notre interview exclusive avec Mark Taylor sera publiée la semaine prochaine.