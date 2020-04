Enola Holmes à Netflix, avec Millie Bobby Brown et Cavill comme Sherlock

Enola Holmes se dirigera vers Netflix, car le service de streaming a repris le film de Lionsgate. Choses étranges étoile Millie Bobby Brown jouera, comme la sœur de Sherlock Holmes. La rejoindre sera Le sorceleur étoile Henry Cavill comme le super-détective. Les deux ne sont pas non plus familiers avec Netflix. Harry Bradbeer (Sac à puces) fera ses débuts de réalisateur avec le film. Il est écrit par Jack Thorn (Ses matériaux sombres). Netflix continue à engloutir le contenu de tout Hollywood, avec Enola Holmes mis en place pour être une nouvelle franchise possible pour le streamer. Slashfilm a rapporté la nouvelle.

Netflix tente de trouver une franchise à Enola Holmes

« Sur la base de la série de livres nominée aux Edgar, ENOLA HOLMES raconte l’histoire de Sherlock et Mycroft Holmes, l’adolescente rebelle Enola, une super-détective douée à part entière qui surclasse souvent ses brillants frères et sœurs. Lorsque sa mère disparaît mystérieusement sur elle 16e anniversaire, Enola demande l’aide de ses frères aînés. Mais réalisant rapidement qu’ils sont moins intéressés à résoudre l’affaire qu’à la préparer à la fin des études, Enola fait la seule chose qu’une jeune femme des années 1880 intelligente, ingénieuse et courageuse puisse faire… elle s’enfuit à Londres pour la retrouver. Rencontrant un groupe de personnages mémorables en cours de route, Enola est prise au milieu d’une conspiration qui pourrait changer le cours de l’histoire politique. ENOLA HOLMES met une nouvelle tournure féminine dynamique sur le plus grand détective du monde et sa brillante famille. «

Je pense que la seule chose qui manque à Netflix en ce moment est une franchise de films qu’ils peuvent appeler la leur. Enola Holmes est un swing parfait pour le faire. Les deux stars sont déjà des stars de Netflix, et Millie Bobby Brown est l’une des stars les plus chaudes de l’industrie en ce moment pour la démo plus jeune et convoitée qu’elles recherchent. Cavill est également en feu en ce moment Le sorceleur, qui a fait ses débuts en décembre pour enregistrer des nombres. Combinez ces choses avec des personnages connus, et vous pourriez avoir un coup énorme sur votre main.

