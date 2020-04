DC Direct crée de nouveaux arrière-plans de zoom avec des statues et des figures

DC Direct a sauté dans le train des arrière-plans Zoom. La société a créé toute une série d’arrière-plans mettant en vedette diverses figures et lignes de statues qu’elle a publiées ces dernières années. Les collectionneurs de Batman Black and White seront les plus intéressés par celui de la statue, car il peut également fonctionner comme une sorte de liste de contrôle pour la ligne populaire. Batman: la série animée les fans iront gaga sur celui de Gotham avec le Bat-Signal dans le ciel, imitant l’ouverture emblématique du spectacle. Bien sûr, Harley Quinn est également bien représentée, avec Batgirl, Supergirl, etc. Consultez la galerie complète des arrière-plans Zoom direct DC ci-dessous.





Les arrière-plans à zoom direct DC sont parfaits pour les collectionneurs

« Chez DC Direct, nous croyons en la mise en valeur de vos incroyables collections… ce qui est assez difficile en ce moment quand nous sommes tous à distance sociale. Donc, pour vous faciliter un peu le partage de votre amour des grands objets de collection, nous avons créé une série d’arrière-plans virtuels DC Direct à utiliser dans vos conversations vidéo et vos rencontres en ligne. Peu importe laquelle de nos lignes est votre préférée, vous la trouverez probablement représentée, avec bon nombre de vos héros et méchants DC préférés. C’est notre façon de s’assurer que même lorsque vous restez à l’intérieur, vos objets de collection sont toujours fièrement exposés!

















Ce sont beaucoup plus cool que ceux du film. En tant que collectionneur de jouets passionné, toute chance que je puisse avoir de montrer des figures ou des statues qui peuvent être dans ma collection personnelle est excellente. DC Direct n’est pas la seule entreprise à le faire. Hasbro, Super7, Mattel, ils devraient tous le faire. C’est de la publicité gratuite pour vos jouets.









Jusqu’à ce que Super7 crée des arrière-plans Thundercats Ultimates Zoom, je bercerai le Batman noir et blanc Greg Capullo Contexte. Merci également à DC Direct pour les excellentes listes de contrôle.

