Nia Jax utilise Botch sur Kairi Sane pour la chaleur avec Ronda Rousey

La plupart des lutteurs de la WWE peuvent se sentir un peu timides après avoir dangereusement laissé tomber un collègue sur la tête dans une tentative bâclée de bombe à rideau. La plupart des lutteurs professionnels ne sont pas liés à The Rock, cependant, et d’ailleurs, nous savons tous ce que Nia Jax’s chanson thème dit: elle n’est pas comme la plupart des filles. Jax a été critiquée sur les réseaux sociaux après son match avec Kairi Sane sur WWE Monday Night Raw. Pendant le match, Jax a tenté de livrer une bombe électrique à tendeur sur Sane, mais l’a lâchée trop tôt, ce qui a fait que Sane atterrit terriblement contre le tendeur central plutôt que celui du haut où elle pourrait correctement se protéger. Vous pouvez le voir sur ce clip vidéo de l’émission.

Nia Jax n’est pas comme la plupart des filles

C’est juste un autre jour au bureau pour Jax, qui est le plus d’accord pour avoir été élevé dans la liste principale sans une formation suffisante en raison de sa taille et de ses relations avec l’ancienne superstar de la WWE Dwayne « The Rock » Johnson. Cependant, Jax est plus connue pour les bots, dont certains pourraient blesser ou faire blesser ses adversaires, plus que toute autre chose. Un salaud de Jax qui s’est cassé Becky Lynch’s nez a même sabordé un match entre Lynch et Ronda Rousey pour Survivor Series 2018, bien que l’image d’une Lynch au visage sanglant se soit avérée fonctionner à long terme en faveur de la superstar, même si elle était hors de combat pendant quelques semaines.

Mais Jax ne semble pas s’être beaucoup amélioré depuis lors, comme l’indique le botch sur Kairi Sane. Et elle ne semble pas avoir beaucoup de remords à ce sujet, prenant immédiatement un tweet sur le botch et le retournant pour obtenir la chaleur du talon en appelant Ronda Rousey sur Twitter. « Puisque Kairi Sane ne peut rien y voir (sic), peut-être que Ronda Rousey voudrait essayer », a tweeté Jax. Jax avait déjà menacé d’éliminer l’ancienne championne de l’UFC si elle faisait un retour à la WWE.

En fin de compte, le Tchad l’a dit

Alors que le bâton contre Sane était effrayant et Jax devrait vraiment être plus prudent, il est difficile de se plaindre qu’elle a utilisé la situation pour obtenir de la chaleur. C’est à peu près la lutte 101 et montre que Jax peut comprendre l’entreprise plus que ce que la plupart lui attribuent. Maintenant, si elle peut aussi apprendre à lutter, elle sera prête.

