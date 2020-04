Actualités NRL | Amertume de la Nouvelle-Galles du Sud envers le Queensland pendant la dynastie des États d’origine

Le Queensland a ressenti une véritable amertume de la part des joueurs de la Nouvelle-Galles du Sud au cours de leur dynastie d’État d’origine, a déclaré le défenseur des Marrons Billy Slater.

Et ce n’est que lorsque Mal Meninga a pris la relève en tant qu’entraîneur des Kangourous, après avoir mené le Queensland à neuf victoires en série Origin en 10 ans, que la relation glaciale a dégelé.

Les Blues ont perdu huit séries consécutives face aux Marrons de 2006 à 2013. Une telle domination a aigri la relation entre les rivaux Origin.

« Oui, je pense que oui. Je pense que l’amertume a certainement augmenté », a déclaré Slater sur La dynastie.

Les capitaines Paul Gallen et Cameron Smith lors d’un affrontement sur l’état d’origine. (AAP)

« Ce n’était certainement pas de notre part. Je pense simplement que c’était une accumulation de frustration et plus la course gagnante était longue pour le Queensland, plus cela aurait été difficile pour ces joueurs de la NSW.

« Mais ce n’était pas seulement les joueurs. Je pensais que c’était aussi le grand public et par cela, on pourrait penser que si une équipe gagnait pour une si longue période de temps, l’État d’origine commencerait à mourir – mais cela en fait est devenu de plus en plus gros.

« Je pense qu’en raison de la frustration et de l’amertume … Origin vient de savourer cet environnement. »

En 2009, après que le Queensland avait déjà scellé une quatrième victoire historique consécutive en série, une bagarre a éclaté dans Origin III qui a vu Steve Price éliminé par l’hélice NSW Brett White. Le rameur de Blues Trent Waterhouse a été expulsé pour avoir attrapé Price alors qu’il était inconscient par terre.

Il a été qualifié de « dog act », pour lequel le Queensland a riposté en lançant une bombe tout de suite à un robinet dans la dernière minute, écrasant le latéral arrière NSW Kurt Gidley au retour. Une autre mêlée a commencé, avec Justin Hodges et Ben Creagh.

L’année suivante, l’attaquant de la Nouvelle-Galles du Sud, Luke O’Donnell, s’est déchaîné alors qu’il mettait un dangereux tacle sur Darius Boyd et tentait de frapper Dave Taylor. Michael Ennis, le talonneur du blues, a coûté à NSW un jeu de cette série, Origin III, en frappant Nate Myles d’un coup de tête.

Steve Price est étiré pendant Origin III, 2009, après un coup de poing KO de Brett White. (Sydney Morning Herald)

Une escalade infâme de la domination du Queensland sur NSW est survenue après un match test de 2012 à Townsville, lorsque les stars des Marrons ont célébré la victoire en chantant leur chanson d’origine Yi Yi Yippee Yippee Yi. Les joueurs de blues ne pouvaient que rester maladroitement, silencieux.

Plus tôt cette année-là, le capitaine de la Nouvelle-Galles du Sud, Paul Gallen, avait révélé que les joueurs de blues et de marrons étaient assis à différentes tables pendant les camps de kangourous. L’année suivante, Gallen a ouvert la série en frappant Myles au visage, affirmant que c’était une rétribution pour le jeu sale constant des Marrons.

La rivalité avait toutes les caractéristiques d’une véritable aversion et en service aux Kangourous, les joueurs de NSW et du Queensland ont été forcés ensemble. Le grand Johnathan Thurston du Queensland admet que les trajets en bus et les repas des kangourous étaient souvent séparés selon les lignes d’origine, mais sans véritable animosité.

« Oui, il y a eu beaucoup de discussions à ce sujet lorsque les Kangourous ont été choisis, à propos de la rivalité entre le Queensland et la Nouvelle-Galles du Sud », a déclaré Thurston sur La dynastie.

« Ce n’est pas de nous que nous avons eu ce type d’amertume, nous étions là pour faire un travail pour les Kangourous.

« C’était beaucoup construit par les médias, disant qu’il y avait une réelle rivalité chez les Kangourous, mais de mon point de vue et je dirais du point de vue de la plupart des joueurs, nous ne l’avons pas vu. »

Billy Slater court par surprise alors que Paul Gallen frappe Nate Myles dans Origin I, 2013. (Getty)

Slater a déclaré que plutôt que de snober les joueurs de NSW, les Queenslanders ont simplement développé un lien profond au cours de leur course historique d’Origin.

« Nous étions naturellement amis les uns avec les autres, parce que nous nous sommes accrochés plus longtemps et nous nous connaissions mieux », a déclaré Slater.

« Nous allions dîner et il y aurait trois grandes tables et tout d’un coup, il y aurait deux tables du Queensland et une table de NSW. Et ce n’était pas une décision consciente, c’était juste arrivé. Nous avons en fait consciemment essayé de diviser cela sans créer trop de conflits à ce sujet. «

Thurston pense que l’entraîneur de la NSW, Ricky Stuart, lors de son deuxième passage chez les Bleus en 2011-12, a intensifié les tensions entre les équipes. NSW cherchant désespérément un moyen de briser la domination du Queensland, Stuart a fait en sorte que ses joueurs et ses fans embrassent une haine à l’ancienne du maillot marron.

« Je pense que Ricky Stuart a beaucoup à voir avec cette mentalité », a déclaré Thurston.

« Il a vraiment attiré les garçons de la Nouvelle-Galles du Sud avec cette haine envers les Queenslanders, mais il a également attiré le public et les a ralliés. Parce que lorsque nous gagnions tellement, vous pouviez commencer à voir la foule diminuer à Sydney. »

« Mais avec Ricky Stuart, il faisait participer les fans et nous y allions jouer et ce serait une salle comble. Je pense que Sticky avait beaucoup à voir avec ça. »

L’entraîneur de NSW Ricky Stuart lors de la série 2012 State of Origin. (Sydney Morning Herald)

L’ancien capitaine du Queensland et australien Darren Lockyer a déclaré que la domination des Marrons sur l’équipe des Kangourous n’était que le reflet de ce qui s’était passé une décennie plus tôt avec NSW.

« J’ai fait une tournée en 2001 et je pense que sur 23 joueurs, il y avait comme quatre Queenslanders », a déclaré Lockyer.

« Mais à la fin de ma carrière, cette période 2010-11, cela a totalement changé. C’était les trois quarts Queenslanders pour un quart NSW. J’ai donc compris les différentes dynamiques.

« Parce qu’il y avait un tel lien entre cette équipe du Queensland, parce qu’ils étaient ensemble depuis si longtemps, les plaisanteries étaient toujours là. C’était tout naturel pour eux de traîner ensemble dans le bus, puis ils allaient dîner et Il a donc fallu un peu de temps aux joueurs de la NSW pour s’intégrer à l’équipe australienne. «

Le capitaine du Queensland Darren Lockyer pendant Origin I en 2006. (Sydney Morning Herald)

Slater a déclaré que Meninga était l’homme à remercier pour avoir réuni les Kangourous. La ligue de rugby Immortal a repris l’équipe de test australienne en 2015 et, après quelques années, a produit un coup de maître menant à une Coupe du monde.

« Je me souviens avoir fait un 2017 [trip], la campagne a commencé pour la Coupe du monde … nous avons eu un match d’essai aux Fidji et il (Meninga) a affrété un vol, et il a volé chaque joueur et chaque membre de la famille de ces joueurs sur ce vol affrété vers les Fidji, » Dit Slater.

« Au moment où nous avons atterri aux Fidji, tous les enfants étaient amis, tous les partenaires étaient amis, et je pense que cela a aidé à briser cette stigmatisation autour du Queensland-NSW en se réunissant et en jouant pour l’Australie.

« C’est donc en fait le gars qui a mis en place cette dynastie du Queensland qui l’a en fait brisée pour les Kangourous. »

Lockyer a ajouté: « Mal était très bon pour rendre tout le groupe inclusif les uns des autres et c’est pourquoi il a si bien réussi dans ce domaine représentatif. »

L’entraîneur des Kangourous, Mal Meninga, a des problèmes avec la règle de défi du capitaine. (Getty)

Lockyer a insisté sur le fait que les joueurs du Queensland n’ont jamais dominé NSW ou leurs fans avec leur succès pendant l’ère de la dynastie. Certes, toute angoisse ressentie par les Bleus était tempérée avec respect; Gallen est convaincu que le successeur de Lockyer en tant que capitaine des Marrons, Cameron Smith, est le plus grand joueur qu’il ait vu.

« Après que nous ayons remporté quatre matchs de suite, je pense que les gens de la Nouvelle-Galles du Sud ont commencé à respecter quelque peu les équipes », a déclaré Lockyer, un grand Broncos de Brisbane.

« Ils ont apprécié le foot que nous avons joué. Oui, ils étaient frustrés et voulaient nous battre, mais …

« Une partie de notre mantra, une partie de l’une de nos valeurs était d’être humble à travers tout cela. L’humilité était importante pour nous. Ce n’est pas comme quand nous gagnions tout le temps que nous le lançions dans leurs visages.

« Les médias, ils ont adoré avoir cette mentalité contre nous, parce que c’est ce qui motive les audiences, c’est ce qui pousse les gens à regarder le match. Nous avons toujours été respectueux de cela. »

« Je pense que les fans de NSW, ils venaient nous regarder jouer et si nous étions trop bons la nuit, ou nous irions là-bas pour nos clubs et nous aurions une victoire, je pense qu’ils l’ont apprécié et ils sont partis. «

Slater ne peut pas en dire autant de se diriger vers le nord en service NRL avec le Melbourne Storm, qui a également vanté Smith, Greg Inglis et Cooper Cronk lors de la course historique Origin du Queensland.

« En allant à Sydney, je ne pense pas que cela ait aidé. NSW détestait la tempête tout autant qu’ils détestaient le Queensland, donc cela ne nous a certainement pas aidés », a déclaré Slater.

« Et Cameron Smith était presque aussi détesté que Wally Lewis! Je ne suis probablement pas loin non plus. C’était un défi en soi. Il suffisait de le porter et de l’utiliser comme un compliment et un peu de motivation. «