David Ayer réalise six ans pour Netflix – / Film

Appel à tous les papas et aux fans des livres de poche des aéroports! David Ayer Apporte Harlan Coben«S Six ans à Netflix. Ayer dirigera l’adaptation du roman de Coben sur un professeur d’université à la recherche d’une femme de son passé disparue. Ayer n’est pas étranger à travailler avec Netflix, ayant réalisé le film Will Smith Brillant pour eux. Il a également écrit le Brillant suite, mais confie les fonctions de direction à Louis Leterrier.

Deadline a les nouvelles sur Six ans, révélant que David Ayer écrira, dirigera et produira l’adaptation Harlan Coben pour Netflix. Le livre, publié en 2013, raconte l’histoire suivante:

Six ans se sont écoulés depuis que Jake Fisher a regardé Natalie, l’amour de sa vie, épouser un autre homme. Six ans à cacher un cœur brisé en se lançant dans sa carrière de professeur d’université. Six ans à tenir sa promesse de laisser Natalie seule, et six ans de rêves torturés de sa vie avec son nouveau mari, Todd. Mais six ans n’ont pas failli éteindre ses sentiments, et quand Jake tombe sur la nécrologie de Todd, il ne peut pas se tenir à l’écart des funérailles. Là, il a un aperçu de la femme de Todd qu’il espère… mais elle n’est pas Natalie. Alors que Jake cherche la vérité, ses souvenirs parfaits de Natalie commencent à s’effilocher. Les amis communs du couple sont introuvables ou ne se souviennent pas de Jake. Personne n’a vu Natalie depuis des années. Et bientôt, la recherche de Jake pour la femme qui lui a brisé le cœur met sa vie en danger alors qu’il découvre les secrets et les mensonges que l’amour peut cacher…

Ayer a été occupé, même si Suicide Squad aurait probablement dû l’atterrir dans la légendaire prison du directeur pendant un certain temps. Il est actuellement en post-production sur Le collecteur d’impôts, avec Shia LaBeouf. Il est également attaché à diriger un remake de La sale douzaine. Coben est un écrivain populaire, l’auteur de trente romans, avec soixante-dix millions de livres imprimés dans le monde. Ces livres incluent la série Myron Bolitar, sur un très bel agent sportif qui résout des mystères lorsqu’il n’est pas beau et qu’il représente ses gros clients.

