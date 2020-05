Programme de récompenses ajouté au service de streaming DC UNIVERSE

Crédit: DC



Un programme de récompenses est en cours de déploiement pour le service de streaming DC Universe. Le bien intitulé Récompenses DC Universe Le programme donnera aux utilisateurs des « jetons » pour effectuer des activités spécifiques sur le service de streaming, qui seront ensuite échangeables contre des récompenses, y compris un mois gratuit de service, des t-shirts, des affiches, des épingles ou un coupon plat pour les achats DC.

« Les fans peuvent gagner des jetons et » monter de niveau « simplement en faisant ce qu’ils aiment déjà », lit-on dans un communiqué de presse de DC. « Qu’il s’agisse d’abonnés qui terminent une bande dessinée numérique DC, de regarder un film ou un épisode TV DC en entier, ou même des non-abonnés et des abonnés qui interagissent avec d’autres fans sur les forums de la communauté DC Universe, les fans ont diverses possibilités d’accumuler des jetons qui peuvent être échangé contre des récompenses. «

Cela serait similaire au programme Marvel Insider de longue date de Marvel, cependant Récompenses DC Universe est spécifique au service DC Universe uniquement.

Les fans intéressés sont encouragés à visiter la section « MyDC » de DC UNIVERSE puis à cliquer / taper sur « Récompenses » dans le menu pour trouver des moyens de gagner des jetons.

Voici une liste des prix actuels:

– Abonnement Premium DC Universe 30 jours

– Ensemble de broches HARLEY QUINN Super-Villains exclusif à DCU

– Statue de spectacle Harley Quinn exclusive à DC Universe

– DC Artists Alley Batgirl (Blanc & Or) par Sho Murase Designer Vinyl

– Échange de films numériques via Movies Anywhere

– Affiche TITANS en édition limitée exclusive DC Universe

– Affiche DCOM DOOM PATROL en édition limitée exclusive

– T-shirt DC Universe Meta Madhouse Lex Luthor Masterminds

– T-shirt DC Universe Meta Madhouse Darkseid Invaders

– T-shirt DC Universe Meta Madhouse The Cheetah Beasts

– Fonds d’écran Batcave exclusifs DC Universe

– DC Universe Exclusive Fortress of Solitude Wallpapers

– Magasinez 5 $ de rabais sur l’achat

– Magasinez 10 $ de rabais sur l’achat

– Magasinez 25 $ de rabais sur l’achat