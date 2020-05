Total War: Elysium reçoit une nouvelle vidéo de gameplay

SEGA et Creative Assembly ont publié une nouvelle bande-annonce de gameplay pour leur prochain jeu de cartes en ligne gratuit Total War: Elysium. La version courte de celui-ci est que si vous aimez d’autres jeux de cartes en ligne comme Magic The Gathering: Arena et Foyer, alors ce sera juste sur votre ruelle. Le jeu prend des éléments de ces deux conceptions et les intègre dans une version unique du genre, mettant en vedette des leaders de toute l’histoire se battant les uns contre les autres. Il y a aussi une ambiance très Total War si vous aimez la série. Le jeu n’a pas encore de date de sortie, mais il est actuellement en test en version bêta fermée. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet ci-dessous pendant que vous profitez de la bande-annonce!

Situé dans Elysium; City of Legends, Total War: Elysium présente un large éventail de généraux éminents de l’histoire, chacun avec un style de jeu unique comme les tactiques à distance de Napoléon, les méthodes de contrôle de Cao Cao et la nature agressive de Lagertha. Les rejoindre dans la bataille est une armada de cartes de bataille d’inspiration historique de tous les âges, comme la féroce Jian Sword Guard, les Mangonels dévastateurs, les navires de guerre suprêmes de la Trirème et bien plus encore. Le tableau de jeu passionnant offre d’innombrables options pour le général en chacun de nous, avec des mécanismes de ligne de bataille dynamiques, un montage de jeu en milieu de partie et le nouveau mécanisme Daybreak apportant la sensation du champ de bataille au conseil de la GCC. Doté de modes solo et multijoueur, Total War: Elysium plongera les vétérans de la GCC et les débutants dans une bataille pour les âges! Les joueurs pourront continuer leur quête pour devenir le plus grand stratège de l’histoire sur plusieurs appareils à la maison, au travail ou en déplacement. À partir de ce mois-ci, Total War: Elysium sera disponible pour jouer dans des phases de test limitées sur les plates-formes mobiles avec une version PC à suivre plus tard cette année.

Le post Total War: Elysium reçoit une nouvelle vidéo de gameplay est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.

Partager : Twitter

Facebook