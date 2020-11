David Alaba atteint un record de Bundesliga contre le Borussia Dortmund

À temps pour le sommet de la Bundesliga allemande, les deux adversaires se sont déplacés vers leurs positions de table régulières un et deux. Le finaliste du Borussia Dortmund accueille samedi le Bayern Munich, champion et leader de la table. Les deux équipes sont en forme – bien que la victoire 6-2 du Bayern mardi en Ligue des champions au Red Bull Salzburg ait été moins claire que le résultat ne le suggère.

Dortmund n’a concédé que deux buts cette saison. On leur fait confiance pour arrêter également le Bayern Express. « Dortmund a une équipe exceptionnelle. Ils ont l’une des meilleures défenses de Bundesliga », a déclaré l’entraîneur du Bayern Hansi Flick. L’homme de 55 ans s’attend à un «régal». Le classique allemand n’est plus seulement inspirant dans son propre pays. « Le monde entier regarde », a déclaré Flick. « C’est une chose où tout le monde est motivé. »

Alaba a fait sensation devant le Bayern – BVB

Dans la semaine précédant la confrontation, non seulement Corona a fait sensation avec des tests positifs chez Niklas Süle et Joshua Zirkzee, mais encore une fois le poker contractuel de David. Alaba. La star de l’ÖFB a déclaré lundi avoir appris « de la nouvelle » l’offre retirée du Bayern. Selon un reportage du magazine spécialisé « kicker » jeudi Alaba mais a été informé la veille lors d’une conversation en tête-à-tête de 30 minutes par le directeur sportif Hasan Salihamidzic.

Le club aurait contré la déception d’Alaba quant au fait que les numéros de contrat avaient été transférés au monde extérieur en disant qu’en réalité des sommes encore plus élevées auraient dû être mentionnées. Selon « kicker », les Viennois avaient une offre jusqu’en 2024 qui, avec une augmentation annuelle et en fonction des primes de performance, aurait atteint la barre des 20 millions d’euros de gains annuels. Cependant, la direction du Bayern s’est retirée publiquement dimanche dernier et ne veut pas ajouter un centime.

La société munichoise menace de perdre un fournisseur de services – peut-être même gratuitement à la fin du contrat cet été. Flick ne veut pas être dérangé par l’agitation de la région. « Il est toujours crucial de gagner des matchs », a souligné l’entraîneur du Bayern. « Nous avons joué un excellent match à Salzbourg. Les deux équipes ont agi de manière très, très offensive, mais ont également laissé beaucoup d’espaces. Nous devons faire mieux contre Dortmund. »

Dortmund s’appuie sur Haaland et son objectif de taux

Dortmund n’est pas seulement fort sur la défensive. L’ancien attaquant de Salzbourg Erling Haaland compte déjà dix buts en compétition et a marqué deux fois en Ligue des champions au Club de Bruges (3-0) mardi. « Vous avez d’énormes qualités, surtout en ce qui concerne le jeu de quart. Vous avez de bons coureurs profonds, pas seulement Haaland », a prévenu Flick.

BVB a récemment remporté quatre victoires consécutives. L’équipe de l’entraîneur Lucien Favre a remporté cinq matchs sur six en championnat à zéro. Aucun but n’a été concédé dans les 374 dernières minutes du match de compétition, et l’ancien défenseur du Bayern, autrefois extrêmement fort, Mats Hummels a pu se remettre en forme. « Le Bayern aura du respect », a déclaré le patron du joueur licencié de Dortmund, Sebastian Kehl. « Nous devons être courageux, mourir, puis nous pouvons les battre. »

FC Bayern: record pour Alaba à portée de main

Le Bayern a remporté 27 des 28 matchs compétitifs après le premier verrouillage de la couronne. La seule défaite est survenue en septembre à Hoffenheim (1: 4).

Avec 24 buts, l’équipe de Munich est également l’usine de buts de la ligue. Dix d’entre eux vont sur le compte de Robert Lewandowski seul en cinq missions. Jusqu’à présent, le Polonais a marqué toutes les 37 minutes en moyenne.

Chef de la défense Alaba attend toujours son premier but de la saison. Le joueur de 28 ans pourrait remporter sa 200e victoire en Bundesliga allemande samedi – lors de son 272e match. Personne n’a réussi à le faire aussi rapidement. Le record est détenu par le coéquipier d’Alaba, Thomas Müller, qui a remporté ce nombre de succès après 275 matchs.