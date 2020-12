Date de sortie de Cherry fixée pour février dans les cinémas, Apple TV + en mars – / Film

Cerise, la première Frères Russo film depuis Avengers: Fin de partie, a maintenant une date de sortie. La photo, qui étoiles Tom Holland en tant que vétérinaire de l’armée qui devient un braqueur de banque, ouvrira dans les salles en février 2021 avant de se diriger vers Apple TV + en mars 2021. Outre la Hollande, Cerise étoiles Ciara Bravo, Jack Reynor, Michael Rispoli, Jeff Wahlberg, Forrest Goodluck, et Michael Gandolfini, et est basé sur le roman semi-autobiographique de Nico Walker.

le Cerise la date de sortie a finalement été révélée. En fait, fais cette sortie Rendez-vous. Le film sortira pour la première fois dans les salles le 26 février 2021, puis diffusé en première mondiale sur Apple TV + sur 12 mars 2021. Cela le qualifiera également pour une course potentielle aux Oscars, puisque les Oscars ont prolongé la période d’éligibilité des longs métrages jusqu’au 28 février 2021.

Cerise «Suit le voyage sauvage d’un jeune homme privé de ses droits de l’Ohio qui rencontre l’amour de sa vie, pour risquer de la perdre à cause d’une série de mauvaises décisions et de circonstances de vie difficiles. Inspiré du roman best-seller du même nom, Cerise met en vedette Tom Holland dans le rôle titre en tant que personnage déséquilibré qui passe de l’abandon de l’université à son service en Irak en tant que médecin de l’armée et n’est ancré que par son seul véritable amour, Emily (Ciara Bravo). Lorsque Cherry rentre à la maison en héros de guerre, il combat les démons du SSPT non diagnostiqué et s’envole dans la toxicomanie, s’entourant d’une ménagerie de marginaux dépravés. Épuisant ses finances, Cherry se tourne vers le braquage de banque pour financer sa dépendance, brisant sa relation avec Emily en cours de route. Porté à l’écran de façon audacieuse et granuleuse par les réalisateurs visionnaires Anthony et Joe Russo, «Cherry» est une histoire sombre et humoristique de passage à l’âge adulte d’un homme en quête universelle de but et de connexion humaine.

Le film est adapté du roman du même nom, et le roman est basé en partie sur une histoire vraie, car l’auteur Nico Walker est en effet un vétérinaire de l’armée qui a purgé une peine de prison pour vol de banque (il a été libéré en octobre 2019). Anthony et Joe Russo en direct d’un scénario d’Angela Russo-Otstot et Jessica Goldberg.

