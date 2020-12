Simon Pegg regrette d’avoir perdu son rôle

Simon Pegg est l’un des acteurs comiques les plus polyvalents d’Hollywood, chanceux de faire partie de certaines des plus grandes franchises. Un réalisateur avec qui il aurait souhaité travailler est Quentin Tarantino et à un moment donné, il a été considéré pour un rôle dans son fantasme de guerre historique de 2009 Basterds sans gloire. S’exprimant au Radio Times via MSN, l’acteur a parlé de ce qui aurait pu être.

« J’ai déjà été choisi dans un film de Quentin, mais j’ai dû abandonner parce que je m’étais engagé à autre chose », a déclaré Pegg. «Ce fut une semaine déchirante car je devais faire un choix entre Tarantino et Steven Spielberg (pour Les aventures de Tintin). « L’acteur a fourni la voix de Thompson et si ce n’est pas assez déroutant, son collaborateur fréquent Nick Frost a exprimé Thomson dans le film. Le film d’animation a commencé sa production en 2008 et a connu de nombreux retards jusqu’à sa sortie finale en 2011. Étain-étain a fini par gagner plus de 373 millions de dollars dans le monde Inglourious Basterds ‘ 321 millions de dollars, ces derniers réalisant un meilleur bénéfice net de 13 millions de dollars compte tenu de leurs budgets. Étain-étain coûté 135 millions de dollars par rapport à Basterds ‘ 70 millions de dollars.

Le film Tarantino a été nominé pour huit Oscars avec Christoph Waltz gagnant du meilleur acteur dans un second rôle à la seule nomination du film Spielberg. Lorsqu’on lui a demandé quel rôle était-il inscrit au crayon, Pegg est resté timide. « Je ne vais pas le dire, » rit-il. « Mais la personne qui a fini par jouer est un bien meilleur acteur que moi! » le Star Trek (2009) star peut être vue réunie avec Frost pour leur série Amazon Chercheurs de vérité. Il reprend son rôle de Benji Dunn actuellement en tournage pour Christopher McQuarrie’s septième et huitième tranches de Mission impossible. Il prête également sa voix en tant que King James pour le long métrage d’animation Netflix Amérique: le film.

