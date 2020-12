Comment Fortnite est devenu le grand outil de marketing sans vergogne du jeu

Mais malgré tout son succès en tant que jeu vidéo, Fortnite n’avait pas encore évolué vers sa forme définitive. En 2018, Fortnite a lancé ses premiers événements majeurs en jeu ainsi que son premier lien promotionnel important: une campagne pour la Coupe du Monde de la FIFA. S’il est logique qu’un développeur de jeux de service en direct veuille capitaliser sur un événement mondial comme la Coupe du monde, dans ce cas, la relation a été mutuellement bénéfique. Les joueurs de football du monde entier intégraient déjà Fortnite références dans leurs célébrations, et la FIFA a apprécié les moments viraux qui sont venus avec des footballeurs populaires comme Antoine Griezmann exécutant la danse «Take the L» après avoir marqué un but. FIFA et Fortnite semblait être un ajustement naturel.

«Naturel» décrit également parfaitement FortniteL’événement en jeu 2018 alors choquant qui a permis aux joueurs de traquer les Infinity Stones du Avengers films et devenir Thanos. Avant cet événement, il aurait été difficile de nommer un développeur suffisamment averti pour non seulement capitaliser rapidement sur la sortie du film le plus chaud de l’année (Avengers: guerre à l’infini) mais pour créer le type de plate-forme où une telle collaboration semblait passionnante plutôt qu’un simple stratagème marketing bon marché.

Mais c’est le problème Fortnite. Il est suffisamment flexible pour pouvoir intégrer des personnages et des idées de n’importe quel univers sans avoir l’impression que le «cœur» ou «l’esprit» du jeu est compromis d’une manière ou d’une autre. Fortnite était pratiquement construit sur une base de sottise. À l’ère des mèmes, des banderoles sans vergogne, et oui, la croissance du concept de bataille royale, Fortnite est devenu ce vaisseau de la culture pop qui a élevé, et parfois remodelé, presque tout ce qu’il touchait.

Il n’y a peut-être pas de meilleur exemple de Fortnitele pouvoir de marketing de Keanu Reeves et John Wick. Un des Fortnite ‘Les premiers skins les plus populaires étaient un personnage appelé The Reaper qui ressemblait de façon frappante à John Wick. La ressemblance était si frappante, en fait, que Reeves a aidé l’équipe à ajouter officiellement John Wick au jeu après avoir dit que les enfants venaient vers lui dans la rue et l’appelaient.Fortnite gars. » C’est un autre cas de Fortnite non seulement être capable de jongler avec le rôle principal d’un film d’action Rated R aussi facilement que Les Vengeurs et les stars du football, mais la capacité du jeu à s’approprier étrangement des morceaux de culture pop et à les recontextualiser pour un public entièrement différent (souvent plus jeune).

Au crédit du studio, Epic traite ces événements spéciaux comme quelque chose de vraiment spécial. Travis Scott n’a pas seulement donné un concert, il est devenu un monstre imposant que les joueurs ont tourné en orbite alors qu’il déchirait le temps et l’espace. Fortnite n’a pas projeté une scène de Star Wars: La montée de Skywalker – Epic a conçu une séquence élaborée qui s’est conclue par l’ajout de sabres laser au jeu.