DAMWON Gaming renverse Suning lors de la palpitante finale des Mondiaux 2020 et remporte le premier titre coréen en 3 ans

Dans ce qui pourrait devenir l’un des plus grands, sinon le plus grand, League of Legends Finales du championnat du monde de tous les temps, DAMWON Gaming a battu Suning avec un score de 3-1.

En entrant dans la série, il n’y avait pas eu de rencontre entre une équipe coréenne et chinoise dans une finale du Mondial depuis 2014. De plus, un représentant de la LCK n’avait pas remporté de Mondial depuis 2017, lorsque Samsung Galaxy a soulevé la Coupe de l’invocateur.

C’était, bien sûr, jusqu’à aujourd’hui, lorsque DWG a remporté la victoire de manière catégorique sur une équipe Suning plus difficile que prévu qui a joué avec le cœur et les muscles tout au long des quatre derniers matchs d’aujourd’hui.

Le ton de la série a été donné tôt. Suning a présenté des choix non conventionnels comme Wukong, Fiora et Rengar pour compléter un style de jeu agressif et axé sur le combat. Alors que DWG avait insisté pour gagner grâce à un gameplay axé sur les objectifs, Suning a clairement indiqué qu’il apporterait le combat à l’opposition.

Et à de nombreux moments de la série, cela a fait des merveilles pour la troisième tête de série de la LPL. Des joueurs comme SofM et Bin, dont ce dernier a enregistré le premier pentakill sur la scène de la finale du Mondial, ont pu se démarquer pour Suning grâce à l’approche agressive de l’équipe face à cette série. Mais même quand même, le contrôle de la carte par DWG était trop difficile à gérer pour Suning pendant la série. Le premier match de la nuit a vu DWG étirer Suning dans une affaire de 45 minutes – le match le plus long du tournoi – qui a vu trois barons et six dragons (dont deux dragons aînés) se faire prendre des deux côtés.

Mais même après que les deux équipes aient échangé des victoires pour commencer la série, bloquant le meilleur des cinq à une victoire chacune, DWG a fait tourner les moteurs dans les dernières étapes de la journée. Les matchs trois et quatre ont vu les champions LCK concocter une combinaison mortelle de précision et de gameplay méthodique, aboutissant finalement à deux victoires décisives pour clôturer la série, le tournoi et finalement la saison.

Alors que la série se terminait, DWG s’est appuyé sur les contributions majeures de joueurs comme Ghost et Nuguri alors que l’équipe modifiait son style de jeu pour se concentrer davantage sur les combats d’équipe en réponse à l’agression de Suning.

Dans le vrai « tout ce que vous pouvez faire, je peux faire mieux », DWG a pris les capacités de combat d’équipe de Suning à l’épreuve dans le dernier match de la nuit, clôturant le dernier concours de l’année avec un score de 24-7.

Avec le résultat d’aujourd’hui à l’esprit, DWG a atteint le summum de la League of Legends tout en ramenant le LCK au sommet du monde professionnel. Le tournoi 2020 marque le premier titre de la Corée en trois ans et le sixième titre de tous les temps de la région.

