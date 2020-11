00-Heaven: la légende de James Bond Sean Connery meurt

2020-10-31 14:30:08

L’acteur légendaire Sir Sean Connery – célèbre pour avoir été le premier acteur à jouer James Bond – est décédé à l’âge de 90 ans, a confirmé sa famille.

La star écossaise – qui a été le premier acteur à jouer 007 sur grand écran – est décédée à l’âge de 90 ans avec sa famille confirmant qu’il était mort dans son sommeil aux Bahamas.

La première sortie de Connery en tant que super espion britannique Bond remonte à 1962, le Dr. Non ‘et au total, il a joué le personnage de l’auteur Ian Fleming sept fois au total avec des films tels que’ Goldfinger ‘et’ Diamonds Are Forever ‘considérés comme des classiques de la franchise à ce jour.

En août, il a dépassé un sondage mené par RadioTimes.com pour être nommé le meilleur James Bond de tous les temps.

Après Bond, la carrière de Connery, qui s’étend sur plusieurs décennies, comprend de nombreux succès tels que «Highlander», «The Hunt for Red October», «Indiana Jones and the Last Crusade» et «The Rock».

Ses performances lui ont valu de nombreuses distinctions, dont deux BAFTA, trois Golden Globes et un Oscar du meilleur second rôle pour son rôle de flic irlandais dans le drame policier de 1987 «Les intouchables».

En 2000, il a été fait chevalier par la reine Elizabeth II au palais de Holyrood pour ses services au cinéma.

Depuis que la nouvelle de sa mort a éclaté, plusieurs hommages ont afflué pour Connery.

Une déclaration publiée par les producteurs de James Bond, Barbara Broccoli et Michael G. Wilson, l’a remercié pour son énorme contribution à la série 007.

On y lisait: « Nous sommes dévastés par la nouvelle du décès de Sir Sean Connery. Il était et restera toujours dans les mémoires comme le James Bond original dont l’entrée indélébile dans l’histoire du cinéma a commencé quand il a annoncé ces mots inoubliables – » Le nom de Bond … James Bond ‘- il a révolutionné le monde avec sa représentation cruelle et spirituelle de l’agent secret sexy et charismatique.

« Il est sans aucun doute largement responsable du succès de la série de films et nous lui en serons éternellement reconnaissants. »

Son compatriote acteur écossais Robert Carlyle a tweeté: « RIP Sir Sean Connery … un pionnier, une véritable légende et un gentleman. »

Le réalisateur Paul Feig a tweeté: « Peu étaient plus cool, peu plus suaves, peu plus sans effort. Il nous a montré à tous comment cela pouvait être fait et il nous a ravis et divertis tout le temps. RIP Sir Sean Connery. »

Alors qu’une déclaration publiée par BAFTA disait: «Nous sommes très désolés d’apprendre la mort de la légende britannique du théâtre Sir Sean Connery.

« Il a été boursier BAFTA, récipiendaire d’un prix spécial BAFTA et a remporté un BAFTA acteur principal en 1988 pour« Le nom de la rose ». »

