3e championnat: 1860 Munich est soumis au MSV Duisburg

Hansa Rostock a pris la tête du 3e championnat sans aucun effort. L’ancienne équipe de Bundesliga, qui n’interviendra que lundi à Kaiserslautern, a profité des dérapages de la compétition. L’ancien leader en 1860 Munich a perdu contre MSV Duisburg 0: 2 (0: 0). Tobias Fleckstein (62e) et Lukas Scepanik (90e + 1) ont tiré le Meidericher vers la victoire.

Promu 1. Le FC Sarrebruck a également perdu le 0: 1 (0: 0) au KFC Uerdingen sur un but de Christian Kinsombi (90 + 1). Rostock mène l’équipe TSV 1860 avec 14 points.

Relégué en deuxième division, le Dynamo Dresden a célébré une victoire 3-0 (1-0) contre le SV Meppen. Philipp Hosiner (45e + 4) a inscrit le premier but de l’équipe d’Elbflorenz, Ransford Königsdörffer (59e) et Julius Kade (90e + 4) l’a porté à 3-0. Dresde a grimpé à la sixième place et n’est qu’à un point du leader.

Waldhof Mannheim a gagné contre le 1. FC Magdeburg 5: 2 (2: 2). Jesper Verlaat (11e) et Dominik Martinovic (28e) ont marqué pour le Palatinat en demie. Raphael Obermair (25e) et un but contre son camp de Marcel Seegert (41e) portaient le score à 2-2 à la mi-temps. Joseph Boyamba (72e), Gillian Jurcher (87e) et Marcel Hofrath (90e + 3) ont marqué les buts décisifs pour le Waldhöfer.

Pour le huitième tour, il y a eu deux annulations de match en raison de cas de corona aigus. Après deux tests positifs au SC Verl nouvellement promu, le match contre le FSV Zwickau prévu samedi a été reporté. La rencontre du SpVgg Unterhaching au Halleschen FC, qui était également prévue samedi, avait déjà été reportée vendredi, et l’équipe de Hachingen était passée en quarantaine après un test positif.