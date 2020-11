Microsoft Teams bénéficiera bientôt d’une assistance push-to-talk et des réponses citées

in

Les applications de visioconférence de type Microsoft Teams sont parmi les produits les plus importants et les plus utilisés par des millions après le début de la tendance du travail à domicile. Compte tenu du succès de Teams, il est logique que Microsoft implémente régulièrement de nouvelles fonctionnalités.

Microsoft Teams, bien qu’étant la plate-forme de visioconférence la plus utilisée, a jusqu’à présent offert une expérience de messagerie de base, mais les choses semblent changer à mesure que Microsoft écoute les commentaires des utilisateurs.

Dans une nouvelle mise à jour de son forum UserVoice, Microsoft a maintenant confirmé que la fonctionnalité push-to-talk est entrée en développement pour les ordinateurs de bureau et qu’elle commencera à être déployée auprès des utilisateurs plus tard cette année.

«Cette fonctionnalité est en cours de développement et est prévue pour plus tard cette année. Nous partagerons une mise à jour dès qu’elle sera disponible. En attendant, vous pouvez essayer d’utiliser le raccourci clavier pour désactiver le son (Ctrl + Maj + M) », a noté Microsoft.

Avec la fonction push-to-talk, vous serez en mesure de couper automatiquement votre micro jusqu’à ce que vous soyez prêt à appuyer sur la touche et à parler.

Microsoft Teams pour Android est déjà fourni avec la prise en charge du talkie-walkie (push-to-talk) et il semble que la même fonctionnalité arrive enfin sur le bureau plus tard cette année.

Prise en charge des réponses citées

La semaine dernière, Microsoft a ajouté une nouvelle option qui vous permet de désactiver les aperçus de messages ennuyeux et maintenant le géant de la technologie dit qu’il travaille sur une autre fonctionnalité importante appelée «réponses citées».

L’administrateur du forum UserVoice de Microsoft a confirmé que Teams pour le bureau permettra bientôt aux utilisateurs de citer et de répondre à un message particulier. Cette fonctionnalité est déjà disponible sur les appareils mobiles, mais elle n’est actuellement pas disponible sur le bureau pour certaines raisons.

«La prise en charge de la réponse à un message spécifique figure dans le backlog du bureau. Nous partagerons une mise à jour dès qu’elle sera disponible », a déclaré Microsoft dans un message du 31 octobre 2020.

C’est la deuxième fois que Microsoft confirme qu’il travaille sur la prise en charge des réponses citées, mais une date de publication n’est toujours pas disponible.

La fonction de réponse citée, une fois mise en œuvre, vous permettra de cliquer avec le bouton droit sur un message et de citer ce message spécifique, afin que vous puissiez y répondre directement. La prise en charge des réponses citées dans Microsoft Teams serait très similaire à WhatsApp, Facebook Messenger et Twitter.

La fonction de réponse citée peut être utile dans les discussions de groupe encombrées où vous souhaitez répondre à un seul message.

Avec la prise en charge des réponses citées, vous pouvez facilement citer un message spécifique et exprimer votre opinion lorsque vous n’êtes pas encore rattrapé.

Cette fonctionnalité est particulièrement utile lorsque vous essayez de répondre dans une discussion de groupe où d’autres personnes interviennent avec plusieurs lignes de texte. Si vous cliquez sur l’option «Répondre à cette conversation», le contexte de votre message peut devenir flou, ce qui rend la conversation difficile à lire.

Une fois la version mise à jour de Microsoft Teams disponible, il deviendra beaucoup plus facile de citer quelque chose de plus spécifique et de revenir à la discussion originale sans perturber le flux des autres.

Autres améliorations

Dans une récente mise à jour de sa feuille de route, Microsoft a également confirmé son intention d’augmenter la limite de participants aux chats à 1000 au lieu de 300.

En outre, une nouvelle expérience de notification native commencera à être déployée auprès des consommateurs en novembre.

Le message Microsoft Teams bénéficiera bientôt du push-to-talk et le support des réponses citées est apparu en premier sur Windows Latest

Partager : Tweet