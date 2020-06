– – –

‘Da 5 Bloods’ de Spike Lee est sur le point d’obtenir une sortie sur Netflix. Quatre vétérans afro-américains de la guerre du Vietnam reviennent dans le pays après des décennies et y affrontent à nouveau l’homme et la nature, à la recherche d’un trésor qu’ils avaient enterré.

Imaginez un film basé sur la guerre du Vietnam. Il y en a plein. Imaginez ensuite qu’il soit fabriqué par Spike Lee. Commentaire social, guerre et humour sombre (très sombre). Maintenant, c’est quelque chose, n’est-ce pas? Eh bien, ce n’est pas seulement un exercice hypothétique. Préparez-vous pour ‘Da 5 Bloods’.

Date de diffusion

– – –

« Da 5 Bloods » sortira le 12 juin, uniquement sur Netflix.

Terrain et histoire

Selon le synopsis officiel du film sur Netflix, c’est l’histoire de quatre vétérans de guerre afro-américains, Paul (Delroy Lindo), Otis (Clarke Peters), Eddie (Norm Lewis) et Melvin (Isiah Whitlock, Jr.), qui sont revenus au Vietnam des années après la guerre. Pour retrouver les restes du chef d’escouade décédé (Chadwick Boseman) et la promesse d’un trésor enfoui, ces quatre hommes et le fils inquiet de Paul, David (Jonathan Majors), combattent l’homme et la nature.

Réalisateur et créateurSpike Lee Le réalisateur, producteur, écrivain, acteur et professeur américain âgé de 63 ans est un nom connu à Hollywood. Ses films sont lourds de commentaires sociaux et incluent des titres tels que ‘She’s Gotta Have It’, ‘Do the Right Thing’, ‘Mo’ Better Blues ‘,’ Jungle Fever ‘,’ Malcolm X ‘,’ 25th Hour ‘et’ Parlant de «Da 5 Bloods» dans une interview avec Vanity Fair, Lee a parlé de la politique du film et de la jonction culturelle de l’un, la guerre du Vietnam, et de deux, l’assassinat de Martin Luther King Jr.: «Après les nouvelles de l’assassinat du Dr King a été entendu par les membres noirs des Forces armées américaines, ils ont eu le cœur brisé. Ils ont également entendu que leurs frères et sœurs se déchiraient dans plus de 100 villes à travers l’Amérique. Le point de basculement est venu très près; les soldats noirs s’apprêtaient à le déclencher au Vietnam – et non contre le Vietcong non plus. »

Casting mettant en vedette

• Delroy Lindo comme Paul. • Jonathan Majors comme David. • Norm Lewis comme Eddie. • Clarke Peters comme Otis. • Isiah Whitlock Jr. • Chadwick Boseman comme Norman. • Melanie Thierry • Paul Walter Hauser comme Simone. • Jasper Paakkonen • Jean Reno • Veronica Ngo • Giancarlo Esposito • Johnny Tri Nguyen

Bande annonce

La bande-annonce du film, diffusée le 18 mai, commence par une annonce radio faite par les membres de ce qui ressemble au Vietcong. L’annonce visait, semble-t-il, les soldats afro-américains de l’armée américaine, les exhortant à se demander pourquoi ils menaient une guerre futile pour leurs oppresseurs.

– – –