La série Resident Evil a dépassé le cap des 100 millions de ventes

Resident Evil est devenu la première franchise de Capcom à dépasser le cap des 100 millions de ventes, a annoncé l’éditeur.

Capcom a salué sa stratégie de rendre ses jeux accessibles dans plus de 250 pays. Parlant spécifiquement de Resident Evil, la société a attribué ce jalon à un certain nombre de facteurs, notamment «le maintien d’un calendrier de sortie cohérent pour les nouveaux titres», l’utilisation de «technologies de pointe pour réinventer les tubes préférés» et la promotion de prix.

Le communiqué de presse déclare en outre:

À l’avenir, Capcom cherche à développer davantage la franchise en tirant parti de son savoir-faire accumulé pour lancer des jeux sur les plates-formes de nouvelle génération. Cela inclut le dernier jeu de base récemment annoncé de la série, Resident Evil Village, la suite du risque biologique cumulatif de 7,5 millions d’unités vendues de Resident Evil 7. Capcom reste fermement déterminé à répondre aux attentes de toutes les parties prenantes en tirant parti de ses capacités de développement de jeux à la pointe de l’industrie afin de créer des expériences de jeu très divertissantes.

Capcom a également révélé que 80% des Resident EvilLes ventes proviennent de l’extérieur du Japon.

Plus d’informations sur l’annonce récente Resident Evil Village (ou Resident Evil 8 mais «juste pas de nom») sera révélé dans un proche avenir. Capcom a déclaré avoir appliqué ce qu’il a appris des entrées précédentes à ses efforts de développement et a promis d’optimiser Resident Evil Village pour la prochaine génération de consoles.

«Avec la puissance combinée de la nouvelle génération et du moteur RE, nous pouvons porter les visions de nos développeurs vers de nouveaux sommets», a déclaré le producteur Tsuyoshi Kanda. « Une fois de plus, nous prévoyons une nouvelle vision de l’horreur de la survie – cette fois en augmentant un peu la mise sur l’action. »

Resident Evil Village sortira en 2021.

[Source: Capcom]