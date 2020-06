Hollywood Productions reprendra à Los Angeles après le 12 juin

Les productions télévisuelles et cinématographiques d’Hollywood ont reçu un signal vert dans le comté de Los Angeles pour reprendre leurs travaux de production à partir du 12 juin. Cependant, il y a certaines directives à garder à l’esprit concernant la sécurité des acteurs et de l’équipe au milieu du nouveau virus Corona. Cela fait quelques mois que la production à Hollywood a été arrêtée en raison de la propagation mortelle du coronavirus.

Lorsque le gouvernement californien a annoncé la nouvelle du redémarrage des productions hollywoodiennes, les responsables de la santé du comté de L.A. ont également donné leur feu vert à l’industrie cinématographique. Par conséquent, à partir de maintenant, l’industrie cinématographique hollywoodienne de L.A.a pleinement approuvé le démarrage de la production de films et d’autres projets. Cela signifie finalement que toutes les restrictions qui ont été imposées à l’industrie de la télévision et à l’industrie cinématographique seront supprimées.

Pourquoi les Hollywood Productions ont repris?

Eh bien, cette décision a été prise en gardant à l’esprit le fait que les industries, les travailleurs et tous les travailleurs ont subi une perte énorme au cours de la période de verrouillage au cours de laquelle ils n’ont pas pu travailler et gagner.

Le 10 juin, le Los Angeles Board of Supervisors et le Department of Public Health ont annoncé la reprise de la production hollywoodienne dans le comté de L.A. Parallèlement à cette annonce, le ministère de la Santé a également partagé une liste de mesures de sécurité et de directives à prendre en compte jeudi.

Non seulement la production hollywoodienne, les gymnases, les musées, les théâtres et les hôtels recevront également les directives ainsi que la levée du verrouillage qui leur a été imposée le 11 juin.

Maintenant, quiconque veut reprendre son travail, doit suivre un certain ensemble de directives en fonction de son type de travail. La rigueur sera là pour comprendre la croissance économique du pays et garder à l’esprit les besoins et les exigences de la population.