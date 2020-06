Cyberpunk Edgerunners Anime dans les œuvres de Trigger et Netflix

Pendant le flux Night City Wire de CD Projekt RED pour Cyberpunk 2077, le studio a annoncé son partenariat avec Studio Trigger (Kill la Kill, Little Witch Academia) pour Cyberpunk Edgerunners, un anime qui sortira sur Netflix en 2022. Les détails sont rares pour le moment, mais le producteur basé au Japon pour Cyberpunk Edgerunners Saya Elder a taquiné le projet est une histoire autonome dans le monde de Cyberpunk 2077. Alors que l’anime aura lieu à Night City, Trigger prévoit d’introduire de nouveaux personnages et une histoire différente.

Pour ce projet particulier, Studio Trigger rassemble ce que le PDG Otsuka a appelé «l’équipe ultime». Cette équipe comprend le réalisateur Imaishi et le créateur de personnages Yoshinari. Aucun des deux ne pouvait offrir beaucoup d’informations concrètes, bien qu’ils aient exprimé leur enthousiasme à l’idée d’avoir enfin l’occasion de travailler sur des dessins animés dans le genre cyberpunk.

Cela représente encore un autre exemple de l’implication de Netflix dans le développement d’anime pour une propriété préexistante. Plus tôt cette année, le géant du streaming a publié Carbone modifié modifié, un anime qui se déroule dans le monde de son Carbone altéré série en direct. Bien sûr, The Witcher: Cauchemar du loup est également en préparation, servant de préquelle au succès de Netflix Le sorceleur séries.

CD Projekt RED récemment retardé Cyberpunk 2077 de sa date de sortie précédente de septembre. Le RPG de science-fiction devrait maintenant être lancé un peu plus tard à l’automne le 19 novembre. Une fois que les consoles de nouvelle génération arriveront en cette saison des fêtes, les propriétaires de PlayStation 4 et Xbox One de Cyberpunk 2077 pourra jouer au jeu sans frais supplémentaires sur PlayStation 5 et Xbox Series X respectivement. Une version de nouvelle génération plus robuste du jeu sera lancée un peu plus tard avec des fonctionnalités supplémentaires, encore une fois, entièrement gratuites pour ceux qui achètent le jeu sur la génération actuelle de consoles.

Vous pouvez précommander Cyberpunk 2077 pour seulement 49,99 $ maintenant et il comprendra le Cyberpunk 2077 Mise à niveau PS5 lorsqu’elle sera disponible.

[Source: Night City Wire on Twitch]