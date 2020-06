My Hero Academia Season 5 sortira en 2020 ou 2021 ??? Date de sortie, détails du tracé et de la distribution !!!

My Hero Academia, également connu sous le nom de Boku no Hīrō Akademia, est une série télévisée animée du Japon. L’anime est basé sur le manga du même nom par Kōhei Horikoshi. C’est une série de super-héros fantastique d’aventure. Il existe également des romans légers, des jeux, des films d’animation, des animations vidéo originales, une série télévisée animée basée sur celui-ci. Voici tout ce que vous voulez savoir sur My Hero Academia saison 5

Renouvellement et date de sortie de la saison 5

My Hero Academia est arrivé en l’an 3 avril 2016. Jusqu’à présent, il a sorti quatre saisons avec 88 épisodes. La première saison a été initialement diffusée sur JNN (MBS) et à partir de la deuxième saison, elle a été diffusée sur NNS (ytv). La série a été présentée en premier sur Animax Asia et Adult Swim (Toonami) dans English Network.

La cinquième saison de la série est officiellement confirmée à la fin de la saison 4. La même chose a été annoncée en avril 2020 dans le 18e numéro du magazine Weekly Shōnen Jump. Il n’y a pas de mises à jour de développement concernant la cinquième saison car tout est gravement affecté en raison de la pandémie de coronavirus en cours. Le démarrage de la production prendra un certain temps. Il y a également une annonce de la date de sortie, mais la série devrait sortir en 2021.

Jeter

La saison 5 devrait présenter la plupart des acteurs de la saison 4. Elle comprend des personnages tels que Akatsuki Bakugo, Luci Christian, Michael Tatum, Justin Briner, Izuku Midoriya, Chaco Muranaka, Clifford Chapin et Kenya Lida.

Que peut-il se passer dans la saison 5?

La saison 5 devrait continuer le reste de l’histoire. Si le spectacle n’apporte aucune modification et continue l’histoire du manga, la saison à venir peut présenter l’arc d’entraînement conjoint, l’arc de l’Armée de libération de Meta, la ligue des méchants et le passé de Tomura Shigaraki.

Les fans espèrent que la saison arrivera bientôt avec beaucoup d’aventures.

Crédit vidéo – Solgaleo